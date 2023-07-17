Рыбак выловил щуку длиной больше метра под Новосибирском
Под Новосибирском рыбак Денис Дубровин поймал гигантскую щуку, чья длина была более одного метра. В разговоре с изданием "АиФ-Новосибирск" Дубровин поделился, как у него это получилось.
Длина щуки составила 1,24 метра, а ее вес — 18 килограммов. На рыбалку Дубровин в компании товарищей отправился в пригород, а именно — на реку Обь. По словам рыбака, для ловли щуки он использовал приманку Narval Biggy Boy длиной 20 сантиметров. Однако после того, как Дубровин сумел выловить гигантскую рыбу, он отпустил ее в реку.
«Рыбу такого размера отпускаем, если не повредили жабры. Она должна радовать и других рыболовов», — подчеркнул опытный рыбак.
В прошлом году Дубровину тоже удалось поймать крупную рыбу — щуку весом 12 килограммов.
Ранее "Рамблер" писал о том, что у берегов Тайваня нашли гигантскую "рыбу судного дня".