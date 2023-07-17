Рыбак выловил щуку длиной больше метра под Новосибирском

Под Новосибирском рыбак Денис Дубровин поймал гигантскую щуку, чья длина была более одного метра. В разговоре с изданием "АиФ-Новосибирск" Дубровин поделился, как у него это получилось.

Длина щуки составила 1,24 метра, а ее вес — 18 килограммов. На рыбалку Дубровин в компании товарищей отправился в пригород, а именно — на реку Обь. По словам рыбака, для ловли щуки он использовал приманку Narval Biggy Boy длиной 20 сантиметров. Однако после того, как Дубровин сумел выловить гигантскую рыбу, он отпустил ее в реку.