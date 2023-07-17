Житель Курской области выиграл в лотерею почти 68 миллионов рублей

В пресс-службе «Столото» рассказали, что обладателем почти 68 миллионов, разыгранных в лотерее, стал житель Курской области.Участнику предлагалось написать на билете 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Выигрыш должен был получить тот, кто угадал все числа или не угадал ни одного. Курянин, как раз таки, не угадал ни одного числа.