Житель Курской области выиграл в лотерею почти 68 миллионов рублей
В пресс-службе «Столото» рассказали, что обладателем почти 68 миллионов, разыгранных в лотерее, стал житель Курской области.Участнику предлагалось написать на билете 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Выигрыш должен был получить тот, кто угадал все числа или не угадал ни одного. Курянин, как раз таки, не угадал ни одного числа.
Победитель пока не вышел на связь с организаторами, чтобы забрать выигрыш, а потому о нём нет никакой информации. Известно только то, что счастливчик — наш земляк и он приобрёл билет за 100 рублей в мобильном приложении.
Ранее, в апреле, курянка выиграла в лотерею 1,2 миллиона рублей. Часть денег женщина отдала дочери, часть оставила себе, на ремонт дачного домика.