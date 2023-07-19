Русские фамилии из двух букв: как на самом деле они появились

Фамилии, состоящие всего из двух букв, встречаются среди русских довольно редко. Можно было бы подумать, что все они имеют китайское или корейское происхождение. Однако это не совсем так. Некоторые двухбуквенные фамилии действительно произошли от иностранных, но есть и те, которые действительно являются русскими.

© Русская семерка

Анна Суслова и Александра Суперанская, авторы издания «О русских именах», и в самом деле не исключают появление двухбуквенных фамилий у русских от китайских и корейских именований. Однако Суслова и Суперанская отмечают также, что многие из подобных фамилий обязаны своим появлением немецкому языку. Фамилии, состоящие из двух букв, можно вполне поставить в один ряд с такими известными немецкими фамилиями как: Зингер, Бауэр, Шмидт или Шварц. Все они имеют вполне определенный смысл и легко переводятся на русский. Так, Зингер буквально означает «певец», Бауэр – «крестьянин», Шмидт – «кузнец», Шварц – «черный».

Видео дня

Аналогичный подход, по мнению Сусловой и Суперанской, применим и к двухбуквенным фамилиям немецкого происхождения. В качестве примера исследователи приводят в своем труде такие фамилии как: Ро, Шу и Аш. Ро (roh) в переводе с немецкого - грубый, жестокий, Шу (Schuh) - башмак, ботинок, Аш (Asche) - зола, пепел, прах. Впрочем, если верить «Французско-русскому словарю» Василия Эртеля, преподавателя немецкого языка в Царскосельском лицее (Санкт-Петербург, 1841 год), две последних фамилии вполне могли произойти от французских слов hache и chou, которые переводятся на русский как топор (или секира) и капуста (или образное – душечка) соответственно.

Действительно, многие двухбуквенные фамилии появились у нас благодаря французам. Выходцы из Франции, равно как и из других стран Европы и мира, в свое время перебирались в Россию. Так, например, тот же Василий Эртель родился на самом деле в Пруссии. Впрочем, известно, что иностранные фамилии русские чаще всего переделывали на свой лад, либо это делали предки эмигрантов. Так, Владлен Сироткин, автор книги «Наполеон и Россия», утверждает, что из Жана Жандра его сын превратился в Ивана Жандрова. Подобные метаморфозы не были редкостью, и этим можно объяснить тот факт, что иностранные фамилии, состоявшие из двух букв, встречались и встречаются среди русских нечасто.

Так, сложно назвать распространенными в России такие фамилии как: Ан, Аш, Ге, Де, Ле, Ни, Су, Те, Шу, Эм, Эн. Если перевести их на русский по аналогии с французской фамилией Сак (sac) – сумка, то Ан (âne) обозначает «осел», Ге (gai) – «веселый», Де (dé) – «наперсток», Ле (laid) – «урод», Ли (lit) – «кровать», Эн (haine) – «ненависть», Ни (nid) – «гнездо», Те (thé) – «чай». Неудивительно, что, по мнению автора сборника «Жизнь языка», известного лингвиста Михаила Панова, упоминавшего знаменитого художника Николая Николаевича Ге и украинского писателя Ивана Леонтьевича Ле, эти фамилии могут быть отнесены к исконно русским лишь условно, только на основании того, что их носители принадлежали к культуре славянского региона.

Между тем некоторые двухбуквенные фамилии все же имеют и русское происхождение. Например, так можно сказать о таких фамилиях как: Ус, Од и Юк. Ус – более распространенная фамилия из перечисленных и расшифровка ее значения ни у кого затруднений наверняка не вызовет. А вот, что касается двух других фамилий, то в их основе лежат устаревшие слова, которые в тот или иной период исчезли из речевого оборота. Так, согласно «Толковому словарю живого великорусского языка» Владимира Даля, од – это невесомое вещество или сила, коей приписывают все явленья, не подходящие под свет, тепло, электричество, гальванизм и магнитность, а юк - тючок, пачка, связка, узелок, ноша.