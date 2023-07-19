Великий смог в Лондоне: почему за 5 дней тумана погибло 12 тысяч человек

С 5 по 9 декабря 1952 года Лондон был свидетелем одного из самых мрачных и трагических событий в своей истории - Великого смога. Этот смог, или туман, проник в город и окутал его на несколько дней, приведя к гибели несколько 12 тысяч человек. Долгое время причины этой трагедии оставались загадкой, но современные научные исследования позволяют нам более полно понять, что произошло в те дни и почему последствия были настолько разрушительными.

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Великий смог в Лондоне был результатом сочетания нескольких факторов. Во-первых, в то время Лондон был одним из крупнейших промышленных центров мира, где дым и загрязнение воздуха были повсеместными. Использование угля и других ископаемых топлив создавало большое количество выбросов в атмосферу, что приводило к загрязнению воздуха.

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Во-вторых, метеорологические условия в те дни также способствовали образованию смога. Низкая температура и отсутствие ветра создали статическую атмосферу, не способствующую рассеиванию загрязнений. В результате, выбросы от промышленности и дым от домашних печей остались висеть над городом, образуя густой туман.

Третий фактор, который сыграл роль в этой трагедии, был отсутствие осведомленности о вреде смога и его последствиях для здоровья. В то время научные исследования в области загрязнения воздуха были еще в начальной стадии, и общественность не осознавала полного масштаба проблемы. Люди продолжали вести свою повседневную жизнь, не принимая необходимых мер предосторожности.

В результате, смог стал причиной массовой гибели. Несколько тысяч человек умерли от осложнений, вызванных загрязненным воздухом. Основными причинами смерти были респираторные заболевания, сердечные приступы и другие осложнения, связанные с длительным воздействием загрязненного воздуха на организм.