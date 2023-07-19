Сысоев день: что нельзя делать 19 июля

Православные верующие 19 июля чтят память преподобного Сисоя Великого, а в народном календаре этот праздник отмечен как Сысоев день.

© Unsplash

На Руси существовала примета, утверждающая, что все посевные работы к Сысоеву дню стоило завершить. Также в этот день старались не заниматься и любой домашней работой – предки верили, что нечистая сила в этот день может помешать вашим планам и в доме в таком случае обязательно поломается техника или мебель.

19 июля люди непременно старались встать пораньше и пройтись босыми ногами по утренней росе, а также умыться ею – считалось, что в этот день она наделена целебными свойствами.

Окна на ночь плотно зашторивали, опасаясь, что лунный свет, падающий на спящих в комнате людей, может отнять красоту, удачу и здоровье.

Что запрещалось делать в этот день

Плохой приметой было приступать к заготовкам на зиму в этот день – все приготовленное не удалось бы и наверняка испортилось бы до зимы.

Девушкам и женщинам, еще не встретившим своего суженого, запрещалось спускаться в подвал в день Сисоя – согласно поверьям, если кто-то в этот момент подшучивал над ними или смеялся, девушка вряд ли могла бы вернуться из подпола без травм.

Бранить и осуждать своих дочерей, а, тем более, поднимать на них руку, считалось плохой приметой – это могло на всю жизнь испортить судьбу ребенку.

Также плохой приметой считалось смотреть в зеркале в темном помещении – наши предки верили, что таким образом можно встретиться с нечистой силой, которая заберет красоту смотрящего и навлечет на него и его семью беды.

Решать денежные вопросы, брать в долг или занимать в этот день не советовалось – можно навлечь на себя еще большие финансовые проблемы.

Ругаться, осуждать кого-то за спиной, сквернословить и конфликтовать с близкими.

Для охотников в этот день существовал запрет на охоту – нечисть могла наказать за такие деяния в Сысоев день.