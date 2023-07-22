День Панкратия: что нельзя делать 22 июля

Православные верующие 22 июля чтят память сразу двух священномучеников – епископов Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского. В народном календаре этот день именовали днем Панкратия.

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22 июля наши предки старались не разговаривать громко и ни с кем не конфликтовать – согласно поверьям, этот день стоило провести в тишине и спокойствии. Считалось, что громкие звуки привлекали злых духов нечистой силы, которые были способны навести беспорядок в доме и напугать членов семьи.

Хорошими приметами были планирование переезда в день Панкратия, сбор ягод черники и поездка за покупками или в салон красоты. Любые действия, направленные на заботу о себе в этот день приносили женщинам счастье и красоту.

Что запрещалось делать в этот день Отказывать в помощи и в еде тем, кто попал в трудную ситуацию и нуждается в вас. В противном случае того, кто прошел мимо нуждающихся, ждет такая же неприглядная судьба и события, при которых этот человек окажется на месте просящего.

Ссориться, осуждать кого-то за его спиной, вступать в конфликты и спорить – все это могло стать причиной серьезных проблем в делах и в личной жизни в будущем.

Занимать у кого-то деньги, даже если речь идет о близком человеке. Деньги, которые были взяты в долг 22 июля, придется очень долго и с большим трудом возвращать.

Найденные на улице деньги запрещалось тратить на себя. Если уж вы и не знаете, хозяина, потраться находку на благотворительность.

Кричать и громко обсуждать что-то – это привлечет нечисть и беды в ваш дом.

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