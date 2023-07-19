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Мужчина перепутал детенышей леопарда с котятами и принес их домой

Фермер в Индии принес домой детенышей леопарда. Мужчина перепутал их с котятами.

Мужчина перепутал детенышей леопарда с котятами и принес их домой
© unsplash.com

Как сообщил инспектор Департамента лесного хозяйства Парвин Касван в своих социальных сетях, житель штата Бангалор обратился к ним за помощью, когда понял, что это не домашние питомцы, а котята леопарда. На тот момент животные еще не открыли глаза.

По словам специалиста, людям ни в коем случае нельзя забирать детенышей леопардов из мест их обитания. Это чревато тем, что им будет сложно воссоединиться с матерью, из-за чего они погибнут или останутся в неволе на всю жизнь.

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Кроме того, инспектор высказался против того, чтобы брать зверей на руки и фотографироваться с ними.

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