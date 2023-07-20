Как один ужасный листолаз может убить десятки человек
Люди привыкли бояться змей, пауков, червей, но не лягушек. Хотя некоторые из них могут быть во много раз опаснее самой крупной гадюки. Например, ужасный листолаз - яркий, симпатичный, но смертоносный малыш.
"Рамблер" рассказывает, где живет, чем опасен и как убивает ужасный листолаз.
Вряд ли в этой маленькой даже по лягушачьим меркам лягушки кто-то заподозрит смертельную опасность. Гладкая кожа, яркого, почти светящегося оттенка, глазки-бусинки - скорее это персонаж детского мультика, чем одно из самых опасных существ на земле. Но внешность обманчива, и, конечно же, у людей, которые знают, что это за лягушка, не возникает никакого желания с ней ни играть, ни взаимодействовать еще каким-либо образом.
Где живет
К счастью для всего человечества, ужасные листолазы распространены не повсеместно, а только в Южной Америке, причем лишь на небольшом участке леса на юго-западе Колумбии. У листолазов нет перепонок, а тонкие пальцы снабжены присосками, которые позволяют им цепляться за стволы деревьев.
Почему так ядовит
Ужасный листолаз ядовитым не рождается, а становится. Тот случай, когда не мы такие, а жизнь заставила. Яд со временем накапливается из-за насекомых, которыми питается лягушка. Если начать кормить листолаза сверками, то со временем он перестанет быть ядовитым. В России ужасного листолаза запрещено содержать в домашних условиях, но в некоторых других странах лягушки живут с людьми.
Есть она должна постоянно, три-четыре дня без пищи и животное умирает. В одной лягушке содержится 1 мг яда, смертельная доза для человека - 2 мкг, это значит, то ядом одного ужасного листолаза можно отравить десятки человек. Батрахотоксин действует практически мгновенно, вызывая паралич и остановку сердца. Причем к лягушке достаточно просто прикоснуться пальцем, чтобы получить смертельную дозу.
Что придумали люди
Не зря говорят, что самое опасное животное на земле - это человек. Если настоящие звери обращают внимание на предупреждающую окраску ужасного листолаза и стараются держаться подальше, то люди придумали, как использовать яд лягушки против своих врагов. Индейцы, жившие на юго-западе Колумбии, ядом ужасного листолаза обрабатывали наконечники своих стрел. Причем ядовитость такие стрелы сохраняли до двух лет. Наконечник достаточно было просто потереть о спинку лягушки.