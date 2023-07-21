День Прокопия Жнеца: что нельзя делать 21 июля

Православная церковь 21 июля чтит память святого Прокопия. Великомученик жил в Иерусалиме во времена правления императора Диоклетиана. За приверженность христианству его подвергали многократным пыткам, а затем казнили.

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В его честь в народе 21 июля прозвали днем Прокопия Жнеца, так как с него начинали жать рожь. Первый сноп ржи освящали в церкви, а потом приносили домой и оставляли в красном углу.

С этой датой также связано множество примет и запретов. Что нельзя делать сегодня, согласно древним поверьям? Рассказываем в материале "Рамблера".

Запреты на 21 июля

Наши предки верили, что в день Прокопия Жнеца ни в коем случае нельзя бездельничать. Если отлынивать от работы 21 июля можно лишиться удачи и благополучия в будущем. Однако браться за новые дела при этом не стоит, особенно, если вы не доделали старые, — к большим убыткам.

Поверья гласят, что сегодня нельзя отправляться в дорогу. Считалось, что человек встретится в пути с неудачей, поэтом лучше перенести все перемещения на другой день.

Запрет также распространялся на сбор ягод. На Руси в день Прокопия Жнеца разрешалось собирать только чернику. Ягода как раз созревала к этому времени. Не стоит срывать и листья березы. Наши предки были убеждены, что это принесет человеку серьезные проблемы с деньгами.

Кроме того, раньше считалось, что 21 июля матерям лучше не рассказывать чужим людям про своих дочерей, иначе детей могут сглазить.