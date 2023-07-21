День Прокопия Жнеца: что нельзя делать 21 июля
Православная церковь 21 июля чтит память святого Прокопия. Великомученик жил в Иерусалиме во времена правления императора Диоклетиана. За приверженность христианству его подвергали многократным пыткам, а затем казнили.
В его честь в народе 21 июля прозвали днем Прокопия Жнеца, так как с него начинали жать рожь. Первый сноп ржи освящали в церкви, а потом приносили домой и оставляли в красном углу.
С этой датой также связано множество примет и запретов. Что нельзя делать сегодня, согласно древним поверьям? Рассказываем в материале "Рамблера".
Запреты на 21 июля
Наши предки верили, что в день Прокопия Жнеца ни в коем случае нельзя бездельничать. Если отлынивать от работы 21 июля можно лишиться удачи и благополучия в будущем. Однако браться за новые дела при этом не стоит, особенно, если вы не доделали старые, — к большим убыткам.
Поверья гласят, что сегодня нельзя отправляться в дорогу. Считалось, что человек встретится в пути с неудачей, поэтом лучше перенести все перемещения на другой день.
Запрет также распространялся на сбор ягод. На Руси в день Прокопия Жнеца разрешалось собирать только чернику. Ягода как раз созревала к этому времени. Не стоит срывать и листья березы. Наши предки были убеждены, что это принесет человеку серьезные проблемы с деньгами.
Кроме того, раньше считалось, что 21 июля матерям лучше не рассказывать чужим людям про своих дочерей, иначе детей могут сглазить.
Приметы
- Какая погода 21 июля — такая будет и в первой половине августа.
- Дождь без ветра — к долгому ненастью.
- Пчелы часто кусают — к засушливой погоде.
- Воробьи дерутся и — к солнечной погоде.