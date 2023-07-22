Как эпидемия сна внезапно захватила мир, убила полмиллиона человек и исчезла

Идея сна, от которого невозможно проснуться, преследовала многих литературных классиков от «Белоснежки» до «Спящей красавицы». При этом современный фильм «Пробуждение» изображает выживших после великой пандемии «сонной болезни» или летаргического энцефалита, охватившей земной шар сразу после Первой мировой войны.

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Однако это все не просто придумка и литературный вымысел, на самом деле в истории случалась страшная эпидемия, поместивгая в сон тысячи людей.

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По оценкам, эпидемия 1916-1930 годов затронула не менее полумиллиона человек в Европе. Документально подтверждено, что болезнь распространилась по всему миру и поразила еще сотни тысяч человек. Причина странной болезни до сих пор остается загадкой.

Она могла затронуть любого, но наиболее распространена было среди молодых людей, особенно женщин, в Соединенных Штатах и Европе. За ранними симптомами лихорадки, болью в горле и головной боли вскоре следовали двоение в глазах, тремор, замедленная реакция, затем сонливость и вялость. Многие пациенты впадали в кому и полностью теряли сознание. Выжившие могли месяцами оставаться в коме.

Эпидемия не была побеждена, но просто с годами исчезла. Позже ученые выяснили, что скорее всего, это был летаргический энцефалит.

Как ученые определили болезнь

Летаргический энцефалит — это неврологический синдром, который распространился по Европе, а затем по всему миру, начиная с зимы 1916–1917 годов и продолжаясь до 1930-х годов.

В конце 1916 года, леча пациентов в Психиатрически-неврологической клинике Венского университета, доктор Константин фон Экономо осмотрел нескольких пациентов с необычными неврологическими симптомами. Их госпитализировали с различными диагнозами, такими как менингит, рассеянный склероз и делирий, однако ни один из них не соответствовал ни одной известной диагностической схеме. В частности, у многих пациентов наблюдалась выраженная вялость.

Фон Экономо рассматривал уникальность этого набора симптомов как отдельного заболевания, которое он описал в рукописи 1917 года, озаглавленной « Летаргический энцефалит».

Современник фон Экономо, французский врач, Рене Крюше лечил подобных пациентов в военном госпитале от нервно-психических расстройств. Крюше тоже считал, что эти случаи отличаются от предыдущих случаев энцефаломиелита, и его собственное описание болезни было опубликовано через несколько дней после описания фон Экономо. За статьями Крюше и фон Экономо последовало еще много работ, поскольку болезнь распространилась по Европе, а затем и по всему миру. В период эпидемии было опубликовано около 9000 статей об этом загадочном заболевании.

Клиническая картина уже определенной болезни

Летаргический энцефалит классически характеризовался острой и хронической фазами, хотя эти две фазы часто смешивались. Во время острой фазы пациенты, как правило, испытывали чрезмерную сонливость, нарушения моторики глаз, лихорадку и двигательные расстройства, хотя могли проявляться практически любые неврологические признаки или симптомы с ежедневными и даже часовыми сдвигами симптоматики. Хроническая фаза могла наступить через несколько месяцев или лет и чаще всего характеризовалась паркинсоноподобными симптомами.