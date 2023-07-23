Вы когда-нибудь находились в месте, где стоял ужасный запах? Помните ваши ощущения? Скорее всего, вам хотелось немедленно сбежать оттуда. Представьте себе, что ужасный запах распространился по всему вашему городу и деваться от него вам некуда.

Такое произошло в Лондоне в 19 веке, когда весь город поглотил смрадный запах вони. В историю это время вошло как Великая вонь.

Она случилась в июле и августе 1858 года, когда жаркая погода усилила запах необработанных человеческих отходов и промышленных стоков, которые собирались на берегах Темзы .

Проблема нарастала в течение нескольких лет из-за устаревшей и неадекватной канализационной системы, которая спускалась прямо в Темзу. Считалось, что миазмы из сточных вод передают заразные заболевания, а в трех вспышках холеры до Великой вони обвиняли продолжающиеся проблемы с рекой.

Wikimedia Commons

Смотрите видео о том, как по Лондону расползалась Великая вонь и кто в итоге спас город. Знаниями поделилась пользовательница TikTok @siberianteacher.