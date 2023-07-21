Как Наполеон завоевал Египет

Для России Наполеон Бонапарт фигура знаковая – мы единственная страна, которая сумела остановить завоевания полководца, покорившего всю континентальную Европу. Но не только её. Среди побед великого корсиканца и покорение Египта, а решающим сражением стала Битва у пирамид 225 лет назад – 21 июля 1798 года.Наполеон ещё не был императором и подчинялся Директории – тогдашнему правительству Франции. После завоевания Италии в военных действиях образовалась пауза и полководец решил, что надо бы задействовать армию где-то еще, чтобы не расслаблялась, а заодно преумножала его славу – ему было нужно больше побед.Без труда удалось убедить Директорию в необходимости завоевания Египта. Франция на тот момент была колониальной державой, а все революции не мешали ей оставаться таковой. К тому же аргумент, приведенный Бонапартом, был сильным – Египет послужит прекрасной базой для перекрытия путей в Индию, а значит навредит Англии, с которой воевали. К тому же это была прекрасная возможность в прямом смысле «сплавить» слишком удачливого и популярного полководца подальше от Парижа.В марте 1798 года начались приготовления к походу. Экспедиционный корпус состоял из 24 тысяч человек пехоты и четыре тысячи конницы. Забавно, но с собой при этом взяли только 300 лошадей, а остальных собирались купить непосредственно на местности. Но везли солидную артиллерию – 16 рот. С этим у арабов на восточном базаре было туговато, приходилось брать свое. Вместе со всеми саперами и прочими вспомогательными войсками общую численность корпуса оценивают в 32 тысячи человек.19 мая войска вышли из Тулона. Поторопиться Наполеона заставили англичане, которые тоже не дремали и собирались уничтожить французов пока они находятся на неповоротливых транспортных кораблях. Но промахнулись – когда адмирал Нельсон подошел к Тулону, то Наполеона там уже не было. Кинулись искать вдоль берегов Италии.

А между тем Бонапарт был недалеко – по пути он решил захватить Мальту, что и сделал без единого выстрела. Можно теперь и в Египет. К тому же эскадру Нельсона потрепало штормом, и он потратил несколько дней на починку. Но быстро все исправил и бросился вдогонку. Да так разогнался, что обогнал тихоходные суда французов и окончательно потерял их из виду.

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А те, не спеша к 1 июля добрели до берегов Африки, а на следующий день высадили десант в Александрии. Французы с облегчением перекрестились – на море они были удобной мишенью, а вот на суше ощущали себя непобедимой армией, что на тот момент было сущей правдой.Египет был под властью военной касты мамлюков, хотя формально входил в состав Османской империи. Наполеон рассчитывал на помощь местного угнетенного населения, поэтому заявил, что пришел внедрить демократию, на султанскую власть не претендует. Крестьяне Бонапарта выслушали, похлопали глазами и разошлись – они даже не поняли, о чем это он там говорит. Так что восстания, на которое романтически рассчитывал Наполеон, не случилось.Сообразив, что тут дело бесполезное, стратег поспешил к Каиру – ожидался разлив Нила, а перспектива воевать в болоте была не очень радостной. Переход через пустыню для непривычных к такому климату европейцев дался тяжело – жара, отсутствие воды, местные инфекции. Так что когда подошли к Гизе, то войска выглядели потрепанными.В шести километрах от Каира их уже поджидала армия мамлюков. По некоторым данным, а абсолютно достоверных нет, их численность достигала 60 тысяч человек. У Наполеона в Каирском походе участвовало 20 тысяч человек.

Но в армии египтян было много срочно собранных крестьян, которые кроме мотыги сроду ничего в руках не держали. Основной расчет был на мамлюкскую конницу, которая на тот момент считалась самой сильной в мире и непобедимой. Командовали Ибрагим-бей и Мурад-бей.

21 июля после полудня началась битва. Бонапарт свою армию построил в пять каре. Вот на них и понеслась конница мамлюков, которую встретила французская артиллерия. Ни одно из каре им прорвать не удалось. Конница египтян начала отступать.

В это время французы заняли деревню Эмбахех – вся армия противника оказалась окружена. Мамлюки побежали, но особо было некуда. Часть бросилась в Нил, многие ушли в пустыню, где их никто не преследовал. За сражением наблюдали тысячи каирцев, которые высыпали понаблюдать за редким для этих мест шоу – битва мамлюков с европейцами.Египетская армия была разгромлена и потеряла 10 тысяч убитыми. Французы – 29 человек. Наполеон 24 июля торжественно вошел в Каир. Он установил французскую администрацию, местному самоуправлению за которое посчитал старейшин, дал широкие полномочия, снизил налоги. Из всего населения такие милости оценило только мусульманское духовенство, которое объявило Наполеона «любимцем Аллаха». На тот момент было недалеко от истины.

Но власть французов оказалась непрочной – слишком далеко от метрополии. А после того, как англичане разбили французский флот в битве при Абукире в дельте Нила 1-3 августа 1798 года, Бонапарт понял, что дело оборачивается не в его пользу. Поэтому бросил армию и срочно уехал – объяснил обилием забот в Европе, мол вон Суворов уже почти всю Италию освободил. Потом этот «маневр» Наполеон повторит при поражении в России.