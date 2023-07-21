Пермяк выловил 56-килограммового сома

Житель Пермского края выловил 56-килограммового сома после трех часов стараний
Житель Пермского края Евгений Колодин после нескольких часов стараний выловил из реки Камы двухметрового сома. Об этом сообщает портал "Ура.ру" с ссылкой на комментарии самого рыбака.
"Психанули-джиганули. Ловили на Каме. Три часа борьбы и монстр сдался" – поделился впечатлениями мужчина.
Рыбачил Евгений с помощью джиг-спиннинг – способа придонной ловли хищной рыбы, при котором используется окруженный свинцовым грузилом носик.
Евгений Колодин / vk.com
Мужчина разместил фотографию со своим уловом. Длина сома превышает рост самого Евгения, а весит добыча 56 килограмм.
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