Шедевры маленьких музеев: коллекция оружия с поля боя и солдатская каша

Алексей Путылин долго собирал коллекцию стрелкового оружия. А восемь лет назад вместе с поисковиками занялся раскопками на Курской дуге в районе села Ольховатка Самарской области. Тогда и пришла идея создать музей в родном селе.

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И директор поволжского отделения межрегиональной общественной организации содействия развития культуры и спорта "Берег" Алексей Путылин сделал его с нуля. Так в селе Борское появился уникальный Музей-панорама "Огненная дуга".

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Он посвящен Григорию Ивановичу Игишеву и участникам боев на северном фасе Курской дуги (Тепловские высоты). В музее рассказывают истории солдат из села Борское - здесь родились 13 героев Советского Союза. А всего отсюда ушли на фронт 8,5 тысячи человек.

"Панорама размерами 14 на 4 квадратных метра в деталях воспроизводит картину танковой битвы, - рассказал "РГ" Алексей Путылин. - Она перемежается инсталляцией деревни Теплое, что на границе Орловской и Курской областей. Здесь 5 июля 1943 года шли ожесточенные бои. По фотографиям и воспоминаниям очевидцев мы воссоздали улицу деревни, на одной стороне которой стояли немцы, а на другой - наши, советские воины".

Диораму "списали" с 30 фотографий и документальной кинохроники. Специально с художниками Алексей Путылин ездил в деревню Теплое.

Воссоздали и землянку, в которой можно рассмотреть личные вещи солдат, почувствовать, что значит находиться в окопе. И даже побывать на полевой кухне, попробовав солдатскую кашу и уху из котелков. Здесь же туристы могут увидеть множество экспонатов оружия, техники, формы времен Великой Отечественной войны.

Перед началом экскурсии туристам показывают небольшой документальный фильм. А экскурсовод рассказывает о событиях тех времен: о том, как жестоко расправлялись фашисты с нашими солдатами. И как стойкость духа российских бойцов, их любовь к Родине помогли выиграть войну.

В музее можно почувствовать себя пилотом на сверхреалистичном авиасимуляторе - технологии виртуальной реальности в действии. Можно и пострелять в тире из оружия времен Великой отечественной. Впечатления, как признаются экскурсанты, незабываемые.

А после развлечений и экскурсии гостям музея предлагают военный обед: щи с перловкой и чаем. Всё подается в аутентичной солдатской посуде.

Как доехать

Музей-панорама "Огненная дуга" находится в селе Борское Самарской области - в 125 километрах от Самары. Адрес: улица Красноармейская 104 А.

Добраться до села Борское можно примерно за два часа на автомобиле. Или на рейсовом автобусе с центрального автовокзала в Самаре.

Посетить музей можно в любой день с 11:00 до 20:00. Дети до семи лет проходят бесплатно.