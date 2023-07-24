Что нельзя делать в Ольгин день 24 июля

Православная церковь 24 июля чтит память равноапостольной Ольги, жены киевского князя Игоря. Святой ее признали во время правления ее внука Владимира, известного в русских былинах как Владимир Красное Солнышко.

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В народе княгиню прозвали Страдницей, так как ее именины приходились на разгар полевых работ, когда люди выходили на жатву.

"Ольга — на поле подмога", — говорили на Руси.

С этой датой также связано множество примет и запретов. Что нельзя делать сегодня, согласно древним поверьям? Рассказываем в материале "Рамблера".

Запреты на 24 июля

Как гласят поверья, в Ольгин день нельзя заниматься домашними делами: убираться, стирать, гладить. Наши предки верили, что так можно потревожить домового, который в этот день отдыхает, и столкнуться с его местью. По этой же причине 24 июля не ходили в баню: боялись разбудить Банника.

Не стоит сегодня ссориться с родными, иначе можно испортить свое будущее, а также переедать — это приведет к проблемам с деньгами.

Раньше считалось, что в день Ольги Страдницы ни в коем случае нельзя обсуждать свадьбу — возлюбленные в итоге не поженятся. Также не надо одалживать ничего из дома, например, соль или стулья, иначе могут начаться проблемы по хозяйству.

Запрет распространялся и на приглашение 24 гостей. Их должно быть обязательно либо меньше этого числа, либо больше. Наши предки верили, что, если ослушаться, одного из 24 скоро не станет.

24 июля было принято работать в саду и на огороде, чтобы привлечь благополучие и удачу.