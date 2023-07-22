Что на самом деле случилось с печенегами

Печенеги в X веке занимали большие территории от Волги до Дуная. Этот народ был известен своей воинственностью, и хроники разных стран описывали их набеги. Однако начиная с XII века, упоминания о печенегах стали все реже, а затем и вовсе исчезли. Возможно, исчезновение этого народа связано с геноцидом, организованным византийцами 29 апреля 1091 года у холма Левунион.

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Кочевники

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Северное Причерноморье в разные времена населяли различные народы, такие как скифы, сарматы, готы, гунны, хазары и другие. В IX веке печенеги пришли на эти земли, предположительно, из бассейна Сырдарьи. Согласно описаниям современников, они были типичными тюркоязычными кочевниками. Их этноним, по мнению многих исследователей, происходит от имени вождя по имени Бече. Народ называл их беченегами или печенегами, в зависимости от произношения.

В середине XI века печенеги перебрались к границе Византийской империи и начали набеги на новых соседей. Историк Василий Васильевский описал этих кочевников как страшных и свирепых врагов официального Константинополя. В своей работе "Византия и печенеги", опубликованной в журнале Министерства народного просвещения в 1872 году, ученый подчеркнул, что именно угроза со стороны печенегов и последующих половцев в Восточной Европе стала причиной начала крестовых походов христианского мира.

Борьба

Набеги кочевников представляли серьезную опасность для Константинополя. Особенно усилилась и обострилась угроза со стороны печенегов в годы правления императора Алексея I Комнина.

Борьба империи с кочевым народом происходила в постоянных стычках, которые завершались с переменным успехом. А крупное сражение у портового города Дристра (современное название – Силистра), состоявшееся в 1088 г., завершилось тяжелым поражением византийцев.

Следующий набег печенегов начался в 1090 г. Тогда они практически дошли до Константинополя. Оказавшись в сложнейшей ситуации, Алексей Комнин обратился за военной поддержкой к половцам. Ханы Боняк и Тугоркан были приняты при дворе императора с большим почетом, получили богатые дары и пообещали оказать византийцам свое содействие.

Остро нуждаясь в союзниках, император направил несколько писем к правителям Западной Европы, в которых просил братьев-христиан помочь ему в борьбе с кочевниками- язычниками. В результате, в Константинополь прибыло некое «наемное войско из Рима».

Дочь Алексея Комнина – византийская принцесса Анна подробно отразила эти драматические события в своей исторической хронике «Алексиада», описывающей время правления ее отца.

Решающая битва произошла неподалеку от города Эноса, у подножья холма Левунион (Левуни). 29 апреля 1091 г. «…оба войска сошлись в рукопашной схватке и началась резня, подобной которой никто никогда не был свидетелем». Совместные византийско-половецкие силы в жестокой схватке одолели печенегов.

Геноцид

Но простой победы византийцам оказалось недостаточно. Разгромив противника, имперская армия обратила внимание на обозы с женщинами, детьми и стариками, которые обычно путешествовали в арьергарде войска печенегов. Все эти беззащитные люди были перебиты.

«В тот день произошло нечто необычайное: погиб целый народ вместе с женщинами и детьми, народ, численность которого составляла не десять тысяч человек, а выражалась в огромных цифрах», – написала Анна Комнина о совершенном геноциде.

Поскольку трагедия произошла 29 апреля, победители сочинили шуточную песенку, в которой была такая строчка: «Из-за одного дня не пришлось скифам увидеть мая». Скифами в XI в. византийцы называли печенегов, затем этот древний этноним они начали применять к половцам.

После битвы значительная часть побежденных попала в плен. Они должны были стать невольниками, которые довольно высоко ценились среди подданных Алексея Комнина. Но на этот раз победители решили не обращать пленных в рабство: византийцы испугались, что многочисленные печенеги могут взбунтоваться. И в ночь после сражения почти все кочевники были перебиты.

Примечательно, что византийская принцесса в своей хронике попыталась максимально обелить образ своего отца. Она отметила, что император не хотел убивать пленных, ведь это противоречило воинской этике. Алексей Комнин даже поспорил со знатным византийцем Синесием, опасавшимся мятежа среди пленных. Впрочем, когда император узнал о массовом убийстве, было уже поздно.

Участь тех печенегов, которые попали в плен к половцам, оказалась гораздо менее трагичной. Кочевники, говорившие с ними на одном языке, просто присоединили побежденных к своему войску.

Ассимиляция

Потерпев сокрушительное поражение, печенеги рассеялись по разным странам. Они откочевали небольшими группами куда глаза глядят и постепенно ассимилировались с другими народами, утратив к XIV веку свою национальную идентичность. Этому во многом поспособствовало нашествие монголов, в результате которого этническая карта Восточной Европы претерпела существенные изменения.

Сегодня многие люди являются носителями генов, принадлежавших легендарным кочевникам. Например, гагаузы, которых некоторые исследователи называют прямыми потомками печенегов. Заметная доля крови исчезнувшего народа встречается среди каракалпаков, балкарцев, казаков, венгров, туркмен. Кроме того, в состав киргизского народа входит многочисленный род Бичине (Бечен), представители которого, вероятно, являются наследниками печенегов. Юрматы – известный башкирский род тоже находится в явном родстве с ними.

Нетрудно заметить, что одни потомки кочевников стали мусульманами, а другие – христианами. Это неудивительно, ведь они были ассимилированы. Об этом кандидат исторических наук Геннадий Гарустович написал в статье «Проникновение христианства к тюркоязычным кочевникам-печенегам в эпоху Средневековья», которая вышла в журнале «Проблемы востоковедения» (№ 1 за 2013 г.).

«Различные коллизии исторического процесса буквально "разметали" по частям некогда единый и мощный тюркский этнос», – отметил ученый.

Одни печенеги отправились искать счастья в Венгрию или на Русь, другие двинулись на восток и объединились с этнически близкими им тюркскими народами. Так потомки печенегов оказались на территории Башкирии, Волжской Булгарии, в Предуралье, в Самарской и Оренбургской областях. Часть данного народа вошла в состав огузов (современных туркмен).