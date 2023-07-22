Кутузка: почему на самом деле русские так стали называть тюрьму

В нашем языке присутствуют необычные слова, о происхождении которых мы редко задумываемся. Существует версия, что «кутузка» происходит от диалектного словечка «кутуз» – то есть узелок с вещами. Однако более вероятно, что появлением этого слова мы обязаны государственному деятелю девятнадцатого столетия по фамилии Кутузов – только вот не прославленному герою войны 1812 года Михаилу Илларионовичу, а его родственнику.

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Создатель «кутузок» и враг декабристов

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В 1810 году Павла Голенищева-Кутузова назначили главным полицмейстером столицы, однако он покинул эту должность менее чем через год. В результате его назначения было введено новшество, известное как "кутузки". Народ неодобрительно отнесся к этим изменениям. В то время городовые были готовы арестовывать даже за самые мелкие правонарушения, такие как громкое пение, пьянство или неправильная торговля. Люди быстро поняли, кого винить за появление новых тюремных камер. Двести лет спустя после назначения Голенищева-Кутузова обер-полицмейстером Петербурга, русские до сих пор называют его нововведение "кутузками".

14 декабря 1825 года, во время восстания на Сенатской площади, генерал находился рядом с Николаем I и спокойно отдавал приказы. За свою преданность царь назначил его председателем следственной комиссии по делу декабристов, а затем генерал-губернатором Петербурга, заменив трагически погибшего Милорадовича. В воспоминаниях ссыльных декабристов есть рассказ о конфликте между Павлом Голенищевым-Кутузовым и руководителем Южного общества восставших, Павлом Пестелем, во время допроса. По словам Пестеля, как можно было противиться своему государю, на что Голенищев-Кутузов язвительно ответил, что в прошлом за такое раздавали ордена. Декабрист, очевидно, намекал на заговор против Павла I, что привело Голенищева-Кутузова в ярость. Возможно, это объясняет его особую жестокость во время казни пятерых участников восстания. Из отчета Павла Голенищева-Кутузова стало известно, что веревка трижды обрывалась во время казни, и троих из пятерых осужденных пришлось повешать повторно. Обычно в таких случаях смертный приговор отменяли, но Голенищев-Кутузов был непреклонен и приказал повесить их снова.