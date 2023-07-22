Денежная реформа в СССР 1961 года: зачем это было сделано

Денежная реформа в СССР 1961 года была одним из ключевых событий в экономической истории страны. Она была проведена с целью борьбы с инфляцией и укрепления денежной системы. В результате реформы, введена новая валюта - новый рубль, вместо старого рубля. Курс обмена был установлен в 10 старых рублей за 1 новый рубль.

© Unsplash.com

Реформа также предусматривала замену старых банкнот новыми, а также ограничение размера наличных денег в обращении. Это позволило снизить инфляцию и укрепить доверие населения к денежной системе.

Видео дня

По данным исследований, проведенных в то время, реформа привела к снижению инфляции и стабилизации экономики. В 1961 году инфляция составила всего 2,4%, что было значительно ниже уровня предыдущих лет. Кроме того, денежная масса в обращении сократилась на 15%.

Однако, реформа также имела свои негативные последствия. Введение новой валюты привело к временным затруднениям для населения, особенно для тех, кто имел большие сбережения в старых рублях. Также, ограничение наличных денег в обращении вызвало неудобства в повседневной жизни.

Существовали несколько причин, по которым был проведен обмен денег в 1961 году. Во-первых, официальные источники утверждали, что это позволит обеспечить стабильность рубля и его обеспечение золотом и валютой. Также обмен был проведен для упорядочения и облегчения оборота средств. Однако, на самом деле советские деньги обесценились, что привело к тотальному дефициту продовольствия и промышленных товаров. Падение стоимости рубля также привело к росту цен на импортные товары. Кроме того, государство не хотело разглашать все детали обмена, чтобы скрыть факт обесценения денег. В результате обмена, 4,5% старых денег не были разменяны.