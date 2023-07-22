Всемирный день мозга и отдыха: какой праздник отмечают в России и мире 22 июля

Всемирный день мозга и День летнего отдыха: какой праздник отмечают в России и мире 22 июля
22 июля в мире отмечается множество праздников, затрагивающих разные сферы деятельности и интересов. Самые примечательные из них — Всемирный день мозга, День работника торговли в России и День летнего отдыха.
Всемирный день мозга
В последние годы все чаще ассоциации врачей — специалистов определенного профиля, стремясь повысить внимание людей к вопросам здоровья человека, учреждают дни, посвященные здоровью того или иного органа человека либо системы органов. Именно с такой целью Всемирная федерация неврологии учредила Всемирный день мозга.
Ежегодно федерация организует мероприятия, посвященные этой дате. На форумах встречаются ведущие специалисты в области неврологии, оперирующие нейрохирурги, ученые, неврологи и невропатологи. Освящение открытий в области головного мозга за истекший год, обмен опытом и выработка новых методов лечения и профилактики заболеваний — основные пункты повестки дня подобных встреч.
День работника торговли в России
В четвертую субботу июля в России отмечается День работника торговли.
Со времен Древней Руси торговля играет важную роль в экономической и даже политической жизни страны. С развитием рыночных отношений профессия продавца стала одной из наиболее распространенных и востребованных. И если в средние века торговали в основном мужчины, то в настоящее время в данной отрасли большинство работников — это женщины.
День летнего отдыха
День летнего отдыха — это праздник, когда можно забыть о работе и повседневных заботах и посвятить себя любимым занятиям, поскольку лето — идеальное время для отдыха на природе, путешествий, спорта, хобби или просто ленивого релакса.
История праздника не очень известна, но, по некоторым данным, он зародился как инициатива в интернете в 2015 году и быстро набрал популярность в социальных сетях. Возможно, его создатели хотели подчеркнуть важность баланса между работой и личной жизнью, особенно в жаркое время года.