Всемирный день мозга и отдыха: какой праздник отмечают в России и мире 22 июля

22 июля в мире отмечается множество праздников, затрагивающих разные сферы деятельности и интересов. Самые примечательные из них — Всемирный день мозга, День работника торговли в России и День летнего отдыха.

Всемирный день мозга

В последние годы все чаще ассоциации врачей — специалистов определенного профиля, стремясь повысить внимание людей к вопросам здоровья человека, учреждают дни, посвященные здоровью того или иного органа человека либо системы органов. Именно с такой целью Всемирная федерация неврологии учредила Всемирный день мозга.

Ежегодно федерация организует мероприятия, посвященные этой дате. На форумах встречаются ведущие специалисты в области неврологии, оперирующие нейрохирурги, ученые, неврологи и невропатологи. Освящение открытий в области головного мозга за истекший год, обмен опытом и выработка новых методов лечения и профилактики заболеваний — основные пункты повестки дня подобных встреч.

День работника торговли в России

В четвертую субботу июля в России отмечается День работника торговли.

Со времен Древней Руси торговля играет важную роль в экономической и даже политической жизни страны. С развитием рыночных отношений профессия продавца стала одной из наиболее распространенных и востребованных. И если в средние века торговали в основном мужчины, то в настоящее время в данной отрасли большинство работников — это женщины.

День летнего отдыха

День летнего отдыха — это праздник, когда можно забыть о работе и повседневных заботах и посвятить себя любимым занятиям, поскольку лето — идеальное время для отдыха на природе, путешествий, спорта, хобби или просто ленивого релакса.