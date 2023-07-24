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Как женщина 20 лет не убирала дом и он оставался чистым

Женщина по имени Фрэнсис Гейб из США, которая скончалась в 2016 году в возрасте 101 года, придумала способ, позволивший ей не убирать дом 20 лет и при этом сохранить его в абсолютной чистоте. В чем ее секрет – читайте в материале "Рамблера".

Как женщина 20 лет не убирала дом и он оставался чистым
© Unsplash.com

После развода на плечи Фрэнсис легла забота о двух детях, которые не хотели помогать ей по хозяйству. Помимо этого у женщины был свой бизнес, поэтому времени на уборку у нее практически не было. И тогда Фрэнсис решила воплотить задумку, которую она вынашивала около пяти лет – спроектировать дом с особой системой уборки.

Так, женщина создала дом с автоматической уборочной системой. Ее разработка мыла все поверхности, посуду, будку собаки, стирала вещи и не только. А перед запуском системы Фрэнсис лишь нужно было надеть дождевик.

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На потолке ее дома была расположена система форсунок. Сначала они разбрызгивали мыльный раствор, затем включалась обычная вода, а в потом срабатывала система подачи воздуха. Также в каждой комнате находился водосток, через которые вся вода сливалась на улицу. Весь процесс уборки занимал всего около часа.

Стоит отметить, что в этом доме у женщины не было ковров и штор, поскольку они собирали много пыли, а деревянную мебель ей пришлось заменить на пластиковую.

Фрэнсис Гейб считала, что ее разработка позволит людям облегчить их жизнь и больше проводить время с близкими вместо того, чтобы бесконечно убираться. Когда об этой системе узнала общественность, дом женщины стал местной достопримечательностью, куда съезжались туристы со всех точек мира.