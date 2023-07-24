Аферист из Индии женился на 15 женщинах и жил за их счет

Полиция арестовала 35-летнего афериста из Индии, который женился на 15 обеспеченных женщинах и жил за их счет. Об этом сообщает местное издание Times of india .

Махеш выдавал себя за успешного врача. Во избежание подозрений мужчина даже открыл фальшивую частную клинику и нанял на работу медсестру. Сообщается, что некоторых девушек смущало другое обстоятельство, а именно – низкий уровень владения английским языком.

И все же аферисту удалось влюбить в себя 15 девушек и обручиться с ними. Они не подозревали о существовании друг друга до тех пор, пока одна из жен не написала заявление на Махеша. Мужчина, как заявила жертва, вымогал у нее деньги, а после получения отрицательного ответа скрылся с ее драгоценностями.