Зачем на соленых озерах установлены деревянные столбики

В России есть много соленых озер, куда туристы приезжают отдохнуть и поправить здоровье. Соляные ванны под открытым небом считаются исключительно полезными и пользуются большой популярностью.

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Большинство путешественников, приезжающих к соленым озерам, главным образом надеются сделать здесь интересные и очень красивые фотографии. На многих снимках можно заметить уходящие в глубину воды озер деревянные столбики. О том, для чего они нужны, читайте в материале «Рамблера».

Деревянные столбы чаще всего расположены в некоторых местах соленых озер стройными параллельными рядами. Между ними очень любят делать снимки блогеры и туристы: столбики словно образуют дорожки, уходящие к горизонту, поэтому фотографии с отправляющимися в закат по этим «тропинкам» людьми смотрятся весьма эффектно.

Однако на самом деле эти деревянные столбики изначально выполняли совершенно другую функцию. Причем весьма важную.

В соленых озерах издавна добывали соль, а деревянные столбы в этих водоемах устанавливали неспроста. У стройных рядов деревянных столбов было совершенно четкое и очень важное предназначение. Их использовали для добычи соли.

К столбам, натягивая их между рядами, прикрепляли прочные сети, которые опускали в соленую воду озера. А дальше природа делала свое дело: на сетях образовывались кристаллы соли.

Добытчикам соли оставалось через некоторое время только поднять сети из воды, отвязать их от деревянных столбов и счистить с них соляные кристаллы. Соль, кстати, снимали и с самих деревянных столбиков.