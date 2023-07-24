Почему пираты на самом деле носили серьги в ушах
Обязательными атрибутами пирата мы привыкли считать шляпу, попугая на плече и обязательную серьгу в ухе. Чаще — в форме кольца. И последний пиратский аксессуар выполнял на самом деле множество разнообразных функций. Пираты прокалывали уши и носили серьги вовсе не ради красоты (хотя, возможно, и ради нее тоже).
О нескольких причинах, зачем морские разбойники носили серьги в ушах, читайте в материале «Рамблера».
Мистическое предназначение
В давние времена было принять наделять драгоценные металлы мистическими целебными свойствами. Так, например, согласно легендам, золотые серьги в форме колец легко справлялись с симптомами морской болезни, а также аксессуар помогал его обладателю вылечить плохое зрение.
Защита слуха
Некоторые историки полагают, что пираты нашли серьгам и вполне прозаическое применение. Так, есть мнение, что морские разбойники использовали аксессуар для защиты слуха в бою. Действовали они следующим образом: на серьги налепляли небольшие кусочки воска, а во время пальбы из пушек имели возможность быстро вставить эти своеобразные беруши в уши.
Протест
В те времена, когда по морям ходило множество пиратских кораблей, законы запрещали незнатным мужчинами носить украшения. Пираты же, как правило, к высшим сословиям не относились, но следовать законам не хотели. Поэтому и бунтовали, прокалывая уши и надевая на себя всевозможные «цацки».
На черный день
А точнее, на день похорон. Своих собственных. Есть мнение, что пираты носили украшения, в том числе и серьги для того, чтобы товарищи могли использовать их для оплаты похорон, если разбойник умрет или погибнет в бою. Правда, история умалчивает, многие ли соратники таких мечтателей воспользовались такой возможностью.
За достижения
Некоторые исследователи полагают, что серьги-кольца могли быть своеобразной наградой в пиратской среде, которую вручали разбойникам-новичкам за какие-либо достижения. Имеешь серьгу — значит, уже свой среди пиратов.