Почему пираты на самом деле носили серьги в ушах

Обязательными атрибутами пирата мы привыкли считать шляпу, попугая на плече и обязательную серьгу в ухе. Чаще — в форме кольца. И последний пиратский аксессуар выполнял на самом деле множество разнообразных функций. Пираты прокалывали уши и носили серьги вовсе не ради красоты (хотя, возможно, и ради нее тоже).

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О нескольких причинах, зачем морские разбойники носили серьги в ушах, читайте в материале «Рамблера».

Мистическое предназначение

В давние времена было принять наделять драгоценные металлы мистическими целебными свойствами. Так, например, согласно легендам, золотые серьги в форме колец легко справлялись с симптомами морской болезни, а также аксессуар помогал его обладателю вылечить плохое зрение.

Защита слуха

Некоторые историки полагают, что пираты нашли серьгам и вполне прозаическое применение. Так, есть мнение, что морские разбойники использовали аксессуар для защиты слуха в бою. Действовали они следующим образом: на серьги налепляли небольшие кусочки воска, а во время пальбы из пушек имели возможность быстро вставить эти своеобразные беруши в уши.

Протест

В те времена, когда по морям ходило множество пиратских кораблей, законы запрещали незнатным мужчинами носить украшения. Пираты же, как правило, к высшим сословиям не относились, но следовать законам не хотели. Поэтому и бунтовали, прокалывая уши и надевая на себя всевозможные «цацки».

На черный день

А точнее, на день похорон. Своих собственных. Есть мнение, что пираты носили украшения, в том числе и серьги для того, чтобы товарищи могли использовать их для оплаты похорон, если разбойник умрет или погибнет в бою. Правда, история умалчивает, многие ли соратники таких мечтателей воспользовались такой возможностью.

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