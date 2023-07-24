Мужчина нашел достойный способ почтить память своей матери

Уильям Гудж завершил своё путешествие из Калифорнии в Нью-Йорк за 55 дней. За это время он износил 13 пар кроссовок. Каждый день мужчина пробегал по 80-110 км, преодолев в общей сложности более 5 тыс. км.

Американец решился на подвиг в память о своей матери Мэнди, которая умерла от рака в 2018 году. Уильям таким образом хотел собрать деньги для благотворительной организации, занимающейся лечением онкологии.

Гудж и его команда спали в двух фургонах, чтобы иметь возможность останавливаться и ночевать в любом месте. Обычно он просыпался до рассвета и начинал бегать с восходом солнца, заканчивая пробежку между 18 и 22 часами. Через каждые 10 км он останавливался, передохнуть, прогуляться и поесть. В среднем мужчина съедал 6-7 тыс. ккал в день.

На завтрак мужчина выбирал хлопья и кофе, а во время маршрута — цельные продукты, чтобы поддерживать энергию и не перегружать пищеварение. Аудиокниги и музыка не давали ему скучать.

Основной проблемой Уильяма была боль в подколенных сухожилиях, поскольку дороги были неровными. Массаж обычно устраняли недуг.