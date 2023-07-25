Что стало со шведскими солдатами, плененными в Полтавской битве

В истории военных конфликтов часто встречаются случаи пленения военнослужащих противника. Одним из таких случаев была битва под Полтавой в 1709 году, в которой русская армия под командованием Петра Великого одержала победу над шведскими войсками. В результате этой битвы множество шведских солдат оказались в плену у русских. Но что же стало с этими пленными солдатами?

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Исследования историков и использование авторитетных научных источников позволяют нам получить некоторую информацию о судьбе шведских пленных после битвы под Полтавой. Согласно данным, около 18 000 шведских солдат были пленены русской армией. Это было значительное число, учитывая общую численность шведских войск в этой битве.

После пленения шведские солдаты были размещены в различных городах России. В одной только Москве было расквартировано более 4000 человек. Большое количество шведов оказалось на Урале, где влилось в ряды уральского казачества. Перешедшие на русскую службу и служившие в Астрахани и Казани пленные в числе не менее 8000, участвовали и в Хивинском походе князя Бекович-Черкасского 1714—1717 годов.

Согласно исследованиям, некоторые из них были освобождены после подписания Фредериком I мирного договора в 1721 году. Более того, некоторые шведские пленные были приняты в русскую армию и даже получили высокие должности в русском правительстве.

Одним из наиболее известных примеров успешной адаптации шведских пленных был генерал-майор шведской армии Вольмар Антон фон Шлиппенбах, который сдался в плен, а затем поступил на русскую военную службу. В 1714 году командовал Рязанским пехотным полком. В этом же 1714 году, после Гангутского сражения, произведен Петром I в генерал-поручики. Находясь на русской службе в боевых действиях напрямую не участвовал и никак не отличился.