Почему Папу Римского охраняют именно швейцарцы

Швейцарская гвардия, известная своими ярко-красными и желтыми формами, является одним из самых узнаваемых символов Ватикана. Однако, мало кто знает, что эта элитная военная организация имеет древнюю и богатую историю, которая началась более пяти веков назад.

В 1506 году Папа Юлий II, осознавая необходимость надежной охраны, решил создать постоянную гвардию для своей защиты. В то время Швейцария славилась своими военными традициями и непревзойденным мастерством в бою. Поэтому Папа обратил свой взор на эту небольшую альпийскую страну, чтобы найти достойных и преданных защитников.

Официальное образование швейцарской гвардии состоялось 22 января 1506 года. Первоначально, гвардия состояла из 150 швейцарских наемников, которые были наняты на постоянной основе. С течением времени, численность гвардии менялась, но в настоящее время она составляет около 135 человек.

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Одной из главных причин выбора швейцарцев в качестве охраны Папы была их репутация надежных и бесстрашных воинов. Швейцарцы славились своими военными навыками и дисциплиной, а также были известны своей преданностью своим обязанностям. Эти качества сделали их идеальными кандидатами для роли охранников Папы.

Кроме того, швейцарцы были нейтральной нацией, не имевшей политических амбиций в Европе. Это позволяло Папе быть уверенным в том, что швейцарцы не будут вовлечены в политические интриги или конфликты, которые могли бы угрожать его безопасности.

С течением времени, швейцарская гвардия стала не только символом безопасности Папы, но и важной частью культурного и исторического наследия Ватикана. Они выполняют свои обязанности с почтением и преданностью, а их точные и слаженные движения во время официальных церемоний стали настоящим шоу для туристов и паломников.