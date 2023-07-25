День Прокла Плакальщика: что нельзя делать 25 июля
В народном календаре 25 июля отмечают день Прокла Плакальщика, а православная церковь вспоминает святых мучеников Прокла и Илая. О том, что нельзя делать в этот день – в материале "Рамблера".
Прокла назвали Плакальщиком, потому что с этого дня начинали выпадать большие росы. Считалось, что эта вода обладает целебными свойствами. Ею умывались, чтобы улучшить зрение, лицо стало краше, а ум – спокойнее.
Кроме этого, люди верили, что собранная в этот день роса способна "смыть" порчу и помочь от бессонницы. Для этого они обрызгивали ею все углы, оконные рамы, дверные косяки и другие труднодоступные места.
Что нельзя делать 25 июля:
- есть сахар, иначе велик риск того, что вас обманут;
- сплетничать и конфликтовать;
- сквернословить;
- чрезмерно веселиться или впадать в глубокую печаль;
- заключать финансовые сделки и проводить деловые переговоры;
- топтать росу;
- купаться одиноким женщинам в водоемах;
- плакать, иначе слезы останутся с вами на целый год.
Народные приметы:
- утром много росы – день будет ясным, а остаток лета – жарким;
- утром нет росы – к дождю;
- идет дождь – осень будет мокрой;
- дождь идет целый день – зима окажется снежной;
- пожелтели первые листья – к ранней осени;
- пчелы громко жужжат – к жаркой погоде.
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