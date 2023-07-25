День Прокла Плакальщика: что нельзя делать 25 июля

В народном календаре 25 июля отмечают день Прокла Плакальщика, а православная церковь вспоминает святых мучеников Прокла и Илая. О том, что нельзя делать в этот день – в материале "Рамблера".

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Прокла назвали Плакальщиком, потому что с этого дня начинали выпадать большие росы. Считалось, что эта вода обладает целебными свойствами. Ею умывались, чтобы улучшить зрение, лицо стало краше, а ум – спокойнее.

Кроме этого, люди верили, что собранная в этот день роса способна "смыть" порчу и помочь от бессонницы. Для этого они обрызгивали ею все углы, оконные рамы, дверные косяки и другие труднодоступные места.

Что нельзя делать 25 июля: есть сахар, иначе велик риск того, что вас обманут;

сплетничать и конфликтовать;

сквернословить;

чрезмерно веселиться или впадать в глубокую печаль;

заключать финансовые сделки и проводить деловые переговоры;

топтать росу;

купаться одиноким женщинам в водоемах;

плакать, иначе слезы останутся с вами на целый год.