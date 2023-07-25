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День Прокла Плакальщика: что нельзя делать 25 июля

В народном календаре 25 июля отмечают день Прокла Плакальщика, а православная церковь вспоминает святых мучеников Прокла и Илая. О том, что нельзя делать в этот день – в материале "Рамблера".

День Прокла Плакальщика: что нельзя делать 25 июля
© Unsplash.com

Прокла назвали Плакальщиком, потому что с этого дня начинали выпадать большие росы. Считалось, что эта вода обладает целебными свойствами. Ею умывались, чтобы улучшить зрение, лицо стало краше, а ум – спокойнее.

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Кроме этого, люди верили, что собранная в этот день роса способна "смыть" порчу и помочь от бессонницы. Для этого они обрызгивали ею все углы, оконные рамы, дверные косяки и другие труднодоступные места.

Что нельзя делать 25 июля:

  • есть сахар, иначе велик риск того, что вас обманут;
  • сплетничать и конфликтовать;
  • сквернословить;
  • чрезмерно веселиться или впадать в глубокую печаль;
  • заключать финансовые сделки и проводить деловые переговоры;
  • топтать росу;
  • купаться одиноким женщинам в водоемах;
  • плакать, иначе слезы останутся с вами на целый год.

Народные приметы:

  • утром много росы – день будет ясным, а остаток лета – жарким;
  • утром нет росы – к дождю;
  • идет дождь – осень будет мокрой;
  • дождь идет целый день – зима окажется снежной;
  • пожелтели первые листья – к ранней осени;
  • пчелы громко жужжат – к жаркой погоде.