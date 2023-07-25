Почему парижский морг в XIX веке считался развлечением

Сегодня у людей есть доступ к огромному количеству развлечений: соцсети, фильмы, сериалы, музыка, подкасты – перечислять можно бесконечно.

Но, разумеется, так было не всегда. Огромное количество развлечений было недоступно для людей еще столетие назад, что уж говорить о XIX веке.

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При этом люди нуждались в зрелищах и подчас отправлялись за ними... в морг. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

В период перестройки Парижа бароном Османом городской морг было решено перенести в нарядное здание позади Собора Парижской Богоматери. Отчасти переезд был связан с возросшей популярностью моргов. В морге выставлялись тела неопознанных умерших людей. Формально он предназначался для того, чтобы тело могли опознать. Но на самом деле морг нередко превращался в настоящий аттракцион для парижан.

Прочитав утром в газете о том, что в Сене выловили тело мертвеца, отец семейства мог вместе со всей семьей отправиться в морг – в том числе вместе с детьми. В морге зевакам удавалось поглазеть на труп и на развешанные рядом с ним вещи. Чтобы не вывешивать мертвеца обнаженным, на нем оставляли несколько кусков ткани.

Даже когда в городе не обнаруживали неопознанных мертвецов, публика стекалась в морг в надежде, что кого-нибудь им сегодня все же покажут. Случалось и такое, что некоторые трупы вызывали особенно ярый ажиотаж.

Так, в 1876 году из Сены выловили тело женщины, убитой любовником. Эта история так взбудоражила общественность, что в морг явилось 400 тысяч человек посмотреть на мертвую девушку.

Особый резонанс среди парижан произвела Незнакомка из Сены. Неопознанная девушка, на лице которой сохранилась легкая полуулыбка. Ее тело пролежало в морге несколько дней, но его так никто и не опознал.

Утопленница была настолько красивой, что патологоанатом сделал ее посмертную маску. С течением времени гипсовые копии этой маски можно было найти во многих парижских домах.

На теле Незнакомки не были обнаружены следы насилия, поэтому люди решили, что девушка покончила с собой из-за несчастной любви.