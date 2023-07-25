Собака достала из холодильника лекарства для хозяйки и спасла ей жизнь
В США собака стала настоящим спасителем для своей хозяйки, молодой девушки по имени Кэти Грэм, страдающей синдромом постуральной тахикардии. Об этом сообщает The Daily Mail.
В связи с этим состоянием 24-летняя жительница штата Джорджия периодически испытывает усталость, сильное головокружение и даже падает в обмороки. Для справления с приступами ей необходимо принимать лекарства, но из-за их непредсказуемости она не всегда успевает найти нужные препараты.
На помощь приходит ее преданный друг – австралийская овчарка по имени Бейли. Это умное животное было обучено определять по запаху, когда хозяйка находится в предобморочном состоянии. Видеоролики в сети демонстрируют, как Бейли быстро достает из холодильника бутылку с водой и лекарства, держит их в зубах и передает Грэм.
Американка рассказала, что благодаря помощи Бейли у нее появляется достаточно времени, чтобы добраться до безопасного места и подготовиться к потере сознания. Пес также способен успокоить ее, когда это необходимо.
Кэти Грэм подчеркнула, что ее решительный и сообразительный пес всегда выполняет свою задачу, несмотря на любые трудности. Она также отметила, что Бейли позволяет ей чувствовать свободу и уверенность в своей безопасности. Все это делает ее верного питомца настоящим даром судьбы и неоценимой опорой в ежедневной борьбе с болезнью.
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