В США собака стала настоящим спасителем для своей хозяйки, молодой девушки по имени Кэти Грэм, страдающей синдромом постуральной тахикардии. Об этом сообщает The Daily Mail.

В связи с этим состоянием 24-летняя жительница штата Джорджия периодически испытывает усталость, сильное головокружение и даже падает в обмороки. Для справления с приступами ей необходимо принимать лекарства, но из-за их непредсказуемости она не всегда успевает найти нужные препараты.

На помощь приходит ее преданный друг – австралийская овчарка по имени Бейли. Это умное животное было обучено определять по запаху, когда хозяйка находится в предобморочном состоянии. Видеоролики в сети демонстрируют, как Бейли быстро достает из холодильника бутылку с водой и лекарства, держит их в зубах и передает Грэм.

Американка рассказала, что благодаря помощи Бейли у нее появляется достаточно времени, чтобы добраться до безопасного места и подготовиться к потере сознания. Пес также способен успокоить ее, когда это необходимо.

Кэти Грэм подчеркнула, что ее решительный и сообразительный пес всегда выполняет свою задачу, несмотря на любые трудности. Она также отметила, что Бейли позволяет ей чувствовать свободу и уверенность в своей безопасности. Все это делает ее верного питомца настоящим даром судьбы и неоценимой опорой в ежедневной борьбе с болезнью.