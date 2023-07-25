Исчезновение США: что произойдет в мире

Многие считают, что ведущую роль на планете в последнее время играют США. По крайней мере, в Вашингтоне тратят много сил, денег и времени на то, чтобы все остальные страны мира в это поверили. Но давайте представим, что Соединённые Штаты вдруг (неважно по какой причине) перестанут существовать. Что же тогда произойдёт?

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Три сценария

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Многие геополитики и политологи сходятся во мнении, что после исчезновения с политической карты США ведущую роль в мире начнёт играть Китай. Все предпосылки у этого государства есть: растущая экономика, технический прогресс и почти полтора миллиарда китайцев. С таким «багажом» завоевать авторитет на мировой арене Пекину будет довольно просто.

Те эксперты, которые не верят в китайское господство на планете в случае краха США, утверждают, что гегемоном станет Россия. У нашей страны также есть потенциал для быстрого развития: природные ресурсы, оснащённая армия, научные разработки, стабильная экономика, показывающая рост даже в условиях санкций «коллективного Запада».

Ну а согласно третьему варианту, в лидеры выбьется государство, сегодня находящееся «в тени». Вполне вероятно, что это будет Германия, Япония, или любая другая быстро развивающаяся страна.

И плохо, и хорошо

На самом же деле, в результате исчезновения США первое время туго придётся чуть не всем странам мира. Уж слишком многие зависят как от американских инвестиций, так и доллара.

Кроме того, Соединённые Штаты являются поставщиками одежды, продуктов питания, техники и прочих товаров. Также американцы – это потребители, за счёт аппетита которых прекрасно живут жители других государств.

С другой стороны, на планете станет спокойнее. Надо полагать, что такой страны, чьё правительство будет с особым рвением стремиться совать нос в дела суверенных государств, ещё долго не появится. Согласно статистике, с подачи именно США в мире начинаются каждые 15 месяцев новые войны. Панама, Гаити, Сомали, Персидский залив, Ливия, Ирак, Египет, Афганистан, Сирия, Украина – этот список можно продолжать ещё очень долго.