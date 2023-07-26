Почему русским запрещено было собирать грибы 29 июля

Грибы всегда были одним из самых любимых лакомств русских. Однако и для сбора грибов на Руси были «разработаны» специальные правила.

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Раньше на «тихую охоту» разрешалось ходить вовсе не в любой день.

Афиногенов день

Не собирали грибы и во второй половине лета - 29 июля. В христианстве этот день считается днем памяти священномученика Афиногена и его 10 учеников, пострадавших за веру в период гонения на христиан.

Жители города Севастии, где проповедовал Афиноген, однажды отказались принести жертву идолу. Правитель обвинил в этом Афиногена, которого после долгих пыток и истязаний казнили.

В народе дань памяти Афиногена называли по-разному: Афиноген, Финогей, Финоген, Финогены или Зажинки. Говорили, что на Афиногена «лето поворачивает».

Несмотря на еще сохранявшуюся в это время плюсовую температуру, считалось, что 29 июля птицы в лесу замолкают, будто задумываются о предстоящем перелете в теплые края.

Полевые работы на Финогена продолжались, а вот тревожить лес в этот день было строго запрещено, потому как там «заря ходит – птичьи перья подбирает».