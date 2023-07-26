Как лечили людей до изобретения наркоза

Многие самым страшным в хирургической операции считают наркоз, особенно те, кто привык контролировать все, что происходит в его жизни. Однако сейчас медицина достигла таких высот, что анестезия подбирается максимально щадящая, чего не скажешь о более ранних временах.

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"Рамблер" рассказывает, какие методы обезболивания применяли врачи с древних времен и до изобретения наркоза в современном его понимании.

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Корень мандрагоры

Известное ядовитое растение, которое древние греки применяли как обезболивающее средство. Действительно с его помощью удавалось "отключить" человека, но малейшая ошибка в дозировке и человек умирал.

Сонная губка

Морские губки пропитывались отварами одурманивающих трав, поджигались, человек, которому требовалась операция, впадал в сонное состояние и легче переносил боль. По сравнению с ядом мандрагоры, этот способ был менее рискованным.

Яд цикуты

Цикуту в качестве обезболивания применяли в Древнем Египте. Риски те же, что и с корнем мандрагоры. Вместо снятия боли можно было получить смертельное отравление.

Листья коки

Индейские шаманы жевали листья коки и сплевывали в раны. Пациенту становилось легче, а шаманам в измененном состоянии сознания открывались подсказки богов - как лечить человека.

Марихуана

Это средство применяли древнекитайские врачи для облегчения боли во время сложных манипуляций с человеческим телом.

Удар киянкой

В средневековой Европе пациентов, нуждающихся в операции, били по голове. Здесь от хирурга требовалось особое мастерство, нужно было достаточно сильно ударить человека, чтобы он отключился, но не разбить ему при этом голову.

Кровопускание

Еще один средневековый метод. Кровь пускали до тех пор, пока человек не потеряет сознание. Но и этот способ был не менее рискованным, чем удар киянкой. Человек запросто мог умереть от кровопотери.

Веселящий газ

Впервые его стали использовать фокусники, затем применяли в стоматологии, правда при демонстрации широкой публике пациент, которому удаляли зуб сильно кричал. Потом выяснилось, что кричал он не от боли, а от страха.

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