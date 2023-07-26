Почему турецкие султаны отказывались брать русских девушек в свои гаремы

Многие молодые женщины из Востока стремились попасть в гарем, который ранее назывался "домом счастья", в Османской Империи. Поэтому большую часть гарема составляли женщины с Кавказа, Грузии и Абхазии. В то же время, славянские девушки, несмотря на свою привлекательность, редко могли соревноваться с местными наложницами и часто не получали милости от турецких султанов.

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Жизнь рабынь в гареме

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Гаремы в резиденциях султанов изначально были предназначены для содержания служанок, однако только в XVI веке их постоянные обитательницы получили возможность занять почетное место жены правителя. Рабыни, избираемые для гарема (джарийе), проходили строгий отбор и находились под бдительным присмотром матери султана (валиде).

Каким образом девушки попадали в главный дворец Стамбула? Обычно восточные князья сами отправляли туда своих дочерей, чтобы установить дружественные отношения с могущественной империей. Однако чаще всего в гарем попадали девушки с захваченных территорий.

По описанию сотрудника шведского посольства Мурадьи д'Оссона в его труде "Общая картина Османской империи" жизнь наложниц не была похожа на участь пленниц. Рабыням преподавали основы ислама, читали Коран, внушали любовь к музыке и искусству. Кроме того, фаворитки султана ежедневно получали жалованье, а в дни праздников правитель дарил им драгоценные подарки. Однако, несмотря на всеобъемлющую заботу, наложниц воспитывали в традициях жесткой дисциплины, чтобы предотвратить интриги и заговоры. Тех же, кто осмеливался нарушить правила гарема, жестоко наказывали.

Славянкам вход запрещен

По словам первого османского исследователя Абдурахмана Эрефа, побывавшего во дворце Топкапы (Главный дворец Османской империи до середины XIX века), в султанском гареме редко можно было встретить девушек славянской внешности. На это у правителя могущественной империи были свои причины.

В первую очередь, отношения Османской империи с Россией были всегда непростыми, о чем свидетельствует множество русско-турецких войн.