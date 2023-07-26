«Идеальная русская жена»: какой у нее должен был быть вес

Как известно, представления о красоте постоянно меняются со временем. Однако, способы достижения этой красоты остаются практически неизменными. Например, в древней Руси молодые девушки также придерживались особой диеты, чтобы быть в идеальной форме к важному событию. Однако, в отличие от наших предшественниц, они не страдали от голода, а, наоборот, иногда ели даже больше, чем мужчины.

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Время пышек на Руси

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Не случайно в русском языке слово "худой" имеет отрицательное значение. Наши предки не особо любили худощавых девушек и связывали их худобу с плохим здоровьем. В народе истинными красавицами считались пышногрудые и полнотелые девушки.

Идеал женской фигуры в России был описан англичанином Самуэлем Коллинзом, медиком царя Алексея Михайловича. Он считал, что маленькие ножки и стройный стан выглядят неприятно, а настоящая красота проявляется в полноте. Иностранные путешественники были не столько восхищены, сколько удивлены пышными формами наших девушек. Секретарь австрийского посольства Иоганн Корб был поражен свободным кроем платьев русских красавиц: “Они, в отличие от прочих европеянок, не носят корсетов, и тело, нигде не стесняясь убором, может разрастаться как попало”.

Какую роль играл вес

Помимо общественного презрения стройные девушки страдали от недостатка мужского внимания. Худышек никто не звал под венец, ведь они вряд ли вынесли бы все тяготы женской доли. А для мужчины на Руси главным критерием при выборе будущей жены было ее крепкое физическое здоровье, чтобы можно было благополучно продолжить род. Поэтому русским девушкам, желавшим обрести семейное счастье, нужно было любыми способами довести свою фигуру до идеальных пропорций.

Какой же финальной отметке должен был соответствовать вес невесты? Если учитывать, что средний рост славянских девушек составлял 158 см, а индекс массы тела при избыточном весе в среднем равен 27,5, то идеальная претендентка могла весить около 70 килограммов в свои еще столь юные годы.

“Свадебная диета”

Среди девушек из богатых семей была распространена довольно специфическая диета, которая многим современникам покажется попросту абсурдной. Ее главная цель заключалась в том, чтобы в результате подготовки к свадьбе барышня выглядела как можно дородней.