День архангела Гавриила: что нельзя делать 26 июля

26 июля в православных храмах празднуют Собор архангела Гавриила. Его принято считать посланником и исполнителем Божьей воли. Именно архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о рождении у нее Сына Божьего.

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В этот день православные верующие непременно отправлялись в церковь, девушки дома пекли пироги, на которые потом приглашали всех соседей и тех, кто нуждается. Также важно было прибраться в такой день в каждом уголке дома – хозяйки протирали пыль, мыли полы, разбирали шкафы и ящики. 26 июля поощрялся физический труд – будь то уборка в доме, на дворе или в поле.

У этого праздника в народе было еще одно название – Гавриил Летний. Согласно поверьям, к этому дню поспевала рожь, а с неба шла к земле добрая сила.

Но существовали на архангела Гавриила и запреты. Наши предки старались не забывать и о дурных приметах.

В этот день запрещалось

Скупиться, отказывать в помощи и деньгах нуждающимся, проявлять жадность и оставаться в стороне, когда кому-то требуется поддержка – все эти действия или, если бы точнее, – бездействия, могут обернуться для человека неудачами и потерей финансового благополучия.

В этот день не стоит проводить важных переговоров или совещаний, начинать серьезные и глобальные дела, планировать что-то важное – все работа в таком случае может пойти насмарку, а результат вовсе не окажется таким, каким вы планировали.

26 июля стоит воздержаться от колких слов и фраз в сторону близких людей. Любые скандалы сегодня, как и сплетни, осуждения за спиной, ругань и бранные слова способны навсегда испортить ваши отношения с людьми, а все сказанное со злобой вернется к вам самому в троекратном размере.

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