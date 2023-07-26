«Вендетта по-сибирски»: как работала традиция кровной мести у якутов

Похоже, что жестокие обычаи должны были остаться в прошлом далеких времен. Однако, первобытность не так далека от нас, как кажется. В различных уголках мира до сих пор сохраняются родоплеменные и общинные структуры, хотя в цивилизованных странах уже давно идет процесс интеграции народов, которые жили в изоляции, в современное общество и право. В России такими народами являются коренные народы севера, в частности якуты. Хотя они находятся под властью России с XVII века, многие традиции и обычаи продолжали существовать в закрытом обществе, и их полное искоренение было крайне сложным.

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Вендетта по-сибирски

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Солидная доля якутов исповедует шаманизм или двоеверие, и занимается традиционными промыслами. В такой ситуации, наиболее губительные и кровавые обычаи были оставлены ими сравнительно недавно – в XVIII-XIX веках, хотя отдельные жуткие вещи, такие как внутриродовое рабство, фигурировали в особенно далеких районах еще в советские времена.

Крайне суровый климат, бедность земли, постоянный голод и малочисленность привели к длительному сохранению первобытного строя. Кланы соперничали между собой за каждого оленя, каждый подлесок и каждую женщину, что ожесточало вождей и население в целом. Стремление сохранить свою жизнь и семью выродилось в бескомпромиссную борьбу с конкурентами-чужаками, а также послужило разрастанию самих родов.

А чем больше кланы, тем острее борьба и чаще смертельные стычки. Тут на арену выходит вполне логичный в таких условиях обычай – кровная месть. По данным издания «Дом дружбы народов им. Кулаковского», к XVII веку у якутов сложилась патриархальная система управления, основанная на 9-поколенных «отцовских» родах, которые, очевидно, становились очень разветвленными при наличии многоженства.

В отсутствие каких либо границ кочевий, представители разных родов совершали друг на друга нападения, сопровождавшиеся убийствами, что очень сильно влияло на силу и численность племени. Следовательно, такое вопиющее нарушение должно было караться максимально жестоко, отсюда и берется та самая «смерть до девятого колена». Проще говоря, на все племя возлагалась задача полностью уничтожить вражескую семью за убийство своего родственника. И это превращалось в бесконечный цикл смертей, уничтожавший и без того малочисленный народ.

Цивилизационный сдвиг