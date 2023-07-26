Как собаки победили дифтерию и научились звонить в скорую

Новость об очень умном и преданном псе по кличке Бэйли растрогала миллионы интернет-пользователей. В сеть попало видео, на котором собака помогает своей хозяйке справиться с приступом и не упасть в обморок. Девушка страдает синдромом постуральной ортостатической тахикардии, говорится в описании к ролику. У таких больных может внезапно участиться сердцебиение, из-за чего они часто теряют сознание, при этом приступы происходят регулярно и совершенно непредсказуемы.

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Но у Кэти Грэм из Атланты (штат Джорджия, США) на такие случаи есть верный помощник. Четырехлетний Бэйли – пес-компаньон, специально обученный помогать людям с постуральной тахикардией. Собака по запаху определяет приближение приступа, когда сам человек еще о нем не знает. В такие моменты Бэйли заставляет Кэти сесть – на случай, если она потеряет сознание, – и сам приносит ей воду и лекарства. После этого пес ложится хозяйке на колени, успокаивая ее, а заодно – помогая разогнать кровоток.

Видео дня

В том, что собаки – удивительно преданные существа и лучшие друзья человека, мы убедились уже давно. Именно поэтому этих животных в своей работе так часто используют спасатели, полицейские, пожарные и другие экстренные службы, собаки становятся лучшими компаньонами для людей с инвалидностью.

Но даже те питомцы, которые не проходили специального обучения, подчас рискуют жизнью и здоровьем ради близких и дорогих им людей. О таких собаках-героях расскажем в этой статье.

1. Балто: хаски, победивший дифтерию

Этот черный красавец породы сибирский хаски достоин возглавить наш список. В США пса по кличке Балто считают настоящим национальным героем. Он был предводителем собачьей упряжки, которая во время эпидемии дифтерии в 1925 году доставляла медикаменты в разные города Аляски. Очагом эпидемии стало поселение Ном, а вакцину необходимо было доставить из города Анкоридж, который находился более чем в 1500 км от Нома. Из-за снежного бурана авиасообщение было затруднено, пришлось доставлять сыворотку поездом. Но он шел только до пункта Ненана, а оставшуюся часть пути полярникам предстояло проделать на собачьих упряжках.

На финальном участке препараты доставляла упряжка во главе с Балто. Хотя он считался довольно медленным для ездовой собаки и совсем не знал окружающей местности, Балто прекрасно справился с ролью вожака стаи и преодолел тяжелый маршрут в условиях снежной бури. Путь был опасным: во время переправы через реку собаки едва не погибли. К счастью, все остались невредимы, и вакцина не пострадала – только замерзла. Упряжка во главе с Балто преодолела 53 км за 7,5 часа. Благодаря отважному псу дифтерию удалось остановить всего за пять дней. Балто прославился на всю страну, а в Центральном парке Нью-Йорка ему был установлен памятник.

2. Барри: 40 спасенных жизней в Альпах

Сенбернар Барри жил в Швейцарии в начале XVIII века. Собственно, от этого пса и произошла порода с таким названием: Барри служил спасателем в монастыре Святого Бернара. Его задачей было искать путников, заблудившихся в горах. Известно, что за свою жизнь Барри спас порядка 40 человек. Наиболее известная история связана со спасением маленького мальчика, которого Барри нашел лежащим без сознания в ледяной пещере после схода лавины. Ребенок весь окоченел, и, если бы собака вовремя не обнаружила его, исход был бы трагическим. Барри вылизал мальчика, чтобы согреть его, усадил к себе на спину и отнес в монастырь.

Неподалеку от Парижа есть кладбище собак, где среди прочих похоронен и Барри. На его могиле есть надпись: «Он спас сорок человек, но был убит, пытаясь спасти сорок первого». Согласно легенде, в один из дней в монастырь пришла весть о том, что неподалеку в Альпах погиб швейцарский солдат. Барри искал его почти двое суток, а почуяв человеческий запах, принялся раскапывать большой снежный сугроб.

В итоге пес откопал военного – оказалось, что тот был ранен. Барри лизнул его в лицо, но солдат, резко очнувшись, испугался – мужчина подумал, что перед ним волк, и нанес смертельный удар штыком... Но не спешите расстраиваться: это всего лишь слух, который пустил один из служителей монастыря. На самом деле после 12 лет службы Барри отправился на заслуженную пенсию и прожил остаток жизни в Берне, скончавшись в возрасте 14 лет.

3. Катрина: тезка ужасного урагана

Черный лабрадор Катрина прославилась в 2005 году. Собака стала героиней новостных хроник после того как спасла тонущего мужчину. По горькой иронии судьбы в это время в США свирепствовал ураган «Катрина», ставший самым разрушительным в истории страны. Больше всего пострадал Новый Орлеан (штат Луизиана): около 80% городской территории оказалось под водой, 1836 человек погибли, порядка 700 тысяч лишились крова.

Удивительные примеры мужества в тот период демонстрировали не только люди, но и животные. Увидев тонущего человека, Катрина бросилась в воду и вытащила его на берег. Бурлящий поток едва не унес ее саму: к счастью, на помощь вовремя подоспели спасатели. В том же 2005 году Катрина была удостоена почетной награды на церемонии вручения ежегодной премии Genesis Awards.

4. Мус: нюх на эпилепсию

С девушкой по имени Элиза Люси произошла история, очень похожая на историю Кэти Грэм. В 2014 году Элиза взяла из спасательного центра пса по кличке Мус, от которого отказались предыдущие хозяева. Но Элиза сразу поняла: Мус – особенный пес, между ними мгновенно возникла дружеская связь. Однако тогда девушка еще не знала, какую роль в ее жизни сыграет Мус.

Дело в том, что Элиза страдает эпилепсией, а Мус научился предсказывать ее приступы. Пес всегда чувствует, когда хозяйке вот-вот станет плохо, и предупреждает ее, подталкивая и лая. Когда у Элизы появилась возможность предсказывать приступы, ее жизнь изменилась навсегда. Теперь девушка может без страха выходить на улицу, гулять в одиночестве и заниматься привычными делами. А Мус не ограничился лишь помощью своей хозяйке: он стал собакой-терапевтом и теперь навещает пациентов больниц и домов престарелых, даря радость десяткам людей каждый день.

5. Шэна: волчья преданность

В жилах этой необыкновенной собаки течет дикая кровь: Шэна – потом овчарки и волка. Супружеская пара из Нью-Йорка подобрала ее, когда Шэне было две недели от роду, и решила оставить у себя. Несмотря на свое хищное происхождение, Шэна оказалась ласковым, заботливым и отважным питомцем.

В 2012 году пожилые хозяева Шэны попали в снежную бурю и не могли найти дорогу домой. Вдобавок ко всему сильный ветер повалил дерево, и оно придавило супругов. Хватило нескольких минут, чтобы пару полностью замело снегом. Но Шэна тут же бросилась на помощь: собака выкопала туннель в снегу и вывела хозяев к дому.

6. Тоби: первая помощь на дому

В 2007 году этот золотистый ретривер из штата Мэриленд был признан «Собакой года». Тоби спас свою хозяйку от неминуемой гибели, когда та подавилась яблоком. В ту минуту рядом с женщиной не было никого из близких, и только верный пес смог оказать ей помощь. Когда хозяйка начала задыхаться, Тоби с силой прыгнул ей на грудь, и злополучный кусок фрукта вылетел из горла. О героическом поступке своего питомца женщина рассказала местным журналистам. Вскоре история облетела весь мир.

7. Белль: собака, позвонившая в скорую

Находчивость бигля по кличке Белль потрясла владельцев собак во всем мире. Дело было в 2006 году в Штатах. Хозяин Белль, Кевин, страдал диабетом. В один из ней мужчина, как обычно, гулял со своей собакой, как вдруг ему стало плохо и он потерял сознание. Как выяснилось позднее, у Кевина резко упал уровень сахара в крови. Любое промедление могло привести к трагедии. Но находчивая Белль схватила телефон хозяина и стала нещадно его кусать. То ли собака была настолько смышленой, то ли в дело вмешалось обычное везение, но Белль удалось набрать номер службы спасения!