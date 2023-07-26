Как собаки победили дифтерию и научились звонить в скорую

Собаки-герои: как четвероногие победили дифтерию, научились распознавать эпилепсию и звонить в скорую
Новость об очень умном и преданном псе по кличке Бэйли растрогала миллионы интернет-пользователей. В сеть попало видео, на котором собака помогает своей хозяйке справиться с приступом и не упасть в обморок. Девушка страдает синдромом постуральной ортостатической тахикардии, говорится в описании к ролику. У таких больных может внезапно участиться сердцебиение, из-за чего они часто теряют сознание, при этом приступы происходят регулярно и совершенно непредсказуемы.
Но у Кэти Грэм из Атланты (штат Джорджия, США) на такие случаи есть верный помощник. Четырехлетний Бэйли – пес-компаньон, специально обученный помогать людям с постуральной тахикардией. Собака по запаху определяет приближение приступа, когда сам человек еще о нем не знает. В такие моменты Бэйли заставляет Кэти сесть – на случай, если она потеряет сознание, – и сам приносит ей воду и лекарства. После этого пес ложится хозяйке на колени, успокаивая ее, а заодно – помогая разогнать кровоток.
В том, что собаки – удивительно преданные существа и лучшие друзья человека, мы убедились уже давно. Именно поэтому этих животных в своей работе так часто используют спасатели, полицейские, пожарные и другие экстренные службы, собаки становятся лучшими компаньонами для людей с инвалидностью.
Но даже те питомцы, которые не проходили специального обучения, подчас рискуют жизнью и здоровьем ради близких и дорогих им людей. О таких собаках-героях расскажем в этой статье.
1. Балто: хаски, победивший дифтерию
Этот черный красавец породы сибирский хаски достоин возглавить наш список. В США пса по кличке Балто считают настоящим национальным героем. Он был предводителем собачьей упряжки, которая во время эпидемии дифтерии в 1925 году доставляла медикаменты в разные города Аляски. Очагом эпидемии стало поселение Ном, а вакцину необходимо было доставить из города Анкоридж, который находился более чем в 1500 км от Нома. Из-за снежного бурана авиасообщение было затруднено, пришлось доставлять сыворотку поездом. Но он шел только до пункта Ненана, а оставшуюся часть пути полярникам предстояло проделать на собачьих упряжках.
На финальном участке препараты доставляла упряжка во главе с Балто. Хотя он считался довольно медленным для ездовой собаки и совсем не знал окружающей местности, Балто прекрасно справился с ролью вожака стаи и преодолел тяжелый маршрут в условиях снежной бури. Путь был опасным: во время переправы через реку собаки едва не погибли. К счастью, все остались невредимы, и вакцина не пострадала – только замерзла. Упряжка во главе с Балто преодолела 53 км за 7,5 часа. Благодаря отважному псу дифтерию удалось остановить всего за пять дней. Балто прославился на всю страну, а в Центральном парке Нью-Йорка ему был установлен памятник.
2. Барри: 40 спасенных жизней в Альпах
Сенбернар Барри жил в Швейцарии в начале XVIII века. Собственно, от этого пса и произошла порода с таким названием: Барри служил спасателем в монастыре Святого Бернара. Его задачей было искать путников, заблудившихся в горах. Известно, что за свою жизнь Барри спас порядка 40 человек. Наиболее известная история связана со спасением маленького мальчика, которого Барри нашел лежащим без сознания в ледяной пещере после схода лавины. Ребенок весь окоченел, и, если бы собака вовремя не обнаружила его, исход был бы трагическим. Барри вылизал мальчика, чтобы согреть его, усадил к себе на спину и отнес в монастырь.
Неподалеку от Парижа есть кладбище собак, где среди прочих похоронен и Барри. На его могиле есть надпись: «Он спас сорок человек, но был убит, пытаясь спасти сорок первого». Согласно легенде, в один из дней в монастырь пришла весть о том, что неподалеку в Альпах погиб швейцарский солдат. Барри искал его почти двое суток, а почуяв человеческий запах, принялся раскапывать большой снежный сугроб.
В итоге пес откопал военного – оказалось, что тот был ранен. Барри лизнул его в лицо, но солдат, резко очнувшись, испугался – мужчина подумал, что перед ним волк, и нанес смертельный удар штыком... Но не спешите расстраиваться: это всего лишь слух, который пустил один из служителей монастыря. На самом деле после 12 лет службы Барри отправился на заслуженную пенсию и прожил остаток жизни в Берне, скончавшись в возрасте 14 лет.
3. Катрина: тезка ужасного урагана
Черный лабрадор Катрина прославилась в 2005 году. Собака стала героиней новостных хроник после того как спасла тонущего мужчину. По горькой иронии судьбы в это время в США свирепствовал ураган «Катрина», ставший самым разрушительным в истории страны. Больше всего пострадал Новый Орлеан (штат Луизиана): около 80% городской территории оказалось под водой, 1836 человек погибли, порядка 700 тысяч лишились крова.
Удивительные примеры мужества в тот период демонстрировали не только люди, но и животные. Увидев тонущего человека, Катрина бросилась в воду и вытащила его на берег. Бурлящий поток едва не унес ее саму: к счастью, на помощь вовремя подоспели спасатели. В том же 2005 году Катрина была удостоена почетной награды на церемонии вручения ежегодной премии Genesis Awards.
4. Мус: нюх на эпилепсию
С девушкой по имени Элиза Люси произошла история, очень похожая на историю Кэти Грэм. В 2014 году Элиза взяла из спасательного центра пса по кличке Мус, от которого отказались предыдущие хозяева. Но Элиза сразу поняла: Мус – особенный пес, между ними мгновенно возникла дружеская связь. Однако тогда девушка еще не знала, какую роль в ее жизни сыграет Мус.
Дело в том, что Элиза страдает эпилепсией, а Мус научился предсказывать ее приступы. Пес всегда чувствует, когда хозяйке вот-вот станет плохо, и предупреждает ее, подталкивая и лая. Когда у Элизы появилась возможность предсказывать приступы, ее жизнь изменилась навсегда. Теперь девушка может без страха выходить на улицу, гулять в одиночестве и заниматься привычными делами. А Мус не ограничился лишь помощью своей хозяйке: он стал собакой-терапевтом и теперь навещает пациентов больниц и домов престарелых, даря радость десяткам людей каждый день.
5. Шэна: волчья преданность
В жилах этой необыкновенной собаки течет дикая кровь: Шэна – потом овчарки и волка. Супружеская пара из Нью-Йорка подобрала ее, когда Шэне было две недели от роду, и решила оставить у себя. Несмотря на свое хищное происхождение, Шэна оказалась ласковым, заботливым и отважным питомцем.
В 2012 году пожилые хозяева Шэны попали в снежную бурю и не могли найти дорогу домой. Вдобавок ко всему сильный ветер повалил дерево, и оно придавило супругов. Хватило нескольких минут, чтобы пару полностью замело снегом. Но Шэна тут же бросилась на помощь: собака выкопала туннель в снегу и вывела хозяев к дому.
6. Тоби: первая помощь на дому
В 2007 году этот золотистый ретривер из штата Мэриленд был признан «Собакой года». Тоби спас свою хозяйку от неминуемой гибели, когда та подавилась яблоком. В ту минуту рядом с женщиной не было никого из близких, и только верный пес смог оказать ей помощь. Когда хозяйка начала задыхаться, Тоби с силой прыгнул ей на грудь, и злополучный кусок фрукта вылетел из горла. О героическом поступке своего питомца женщина рассказала местным журналистам. Вскоре история облетела весь мир.
7. Белль: собака, позвонившая в скорую
Находчивость бигля по кличке Белль потрясла владельцев собак во всем мире. Дело было в 2006 году в Штатах. Хозяин Белль, Кевин, страдал диабетом. В один из ней мужчина, как обычно, гулял со своей собакой, как вдруг ему стало плохо и он потерял сознание. Как выяснилось позднее, у Кевина резко упал уровень сахара в крови. Любое промедление могло привести к трагедии. Но находчивая Белль схватила телефон хозяина и стала нещадно его кусать. То ли собака была настолько смышленой, то ли в дело вмешалось обычное везение, но Белль удалось набрать номер службы спасения!
Скорее всего, врачи на другом конце провода услышали лишь отчаянное лаянье, но среагировали мгновенно. Вскоре бригада медиков уже везла Кевина в больницу, где ему оказали необходимую помощь.