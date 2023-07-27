День 27 июля в истории

Чем примечательна эта дата.

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День работника МФЦ в России

Профессиональный праздник всех работников российских многофункциональных центров (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг. 27 июля 2010 года вступил в силу федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

День рождения гамбургера

27 июля 1900 года был приготовлен первый гамбургер. Идея положить традиционный немецкий бифштекс между двумя булочками, добавив лист салата и соус, пришла к владельцу ресторана Louis' Lunch в городе Нью-Хейвен (штат Коннектикут) Луи Лэссену.

Широкую известность гамбургеры получили через четыре года на Всемирной выставке в Сент-Луисе.

В 123-летнней истории гамбургера много ярких моментов. Например, в Лас-Вегасе в ресторане Fleur de Lys продается самый дорогой бургер в мире — «FleurBurger 5000». Его стоимость — 5 тысяч долларов. Он сделан из говядины Кобе с кусочком фуа-гра, трюфельным соусом и стружкой черного трюфеля.

Самый большой гамбургер можно попробовать в одной из закусочных Пенсильвании. Его вес составляет 7 кг, а стоит всего 30 долларов.

70 лет назад (1953) завершилась Корейская война

Военный конфликт начался 25 июня 1950 года. В нем на стороне КНДР участвовали военный контингент Китая и военные специалисты и части ВВС СССР, на стороне Южной Кореи - вооруженные силы США и ряда государств в составе многонациональных сил ООН.

27 июля 1953 года в Пханмунджоме представители КНДР, КНР и США от имени ООН подписали соглашение о прекращении боевых действий и создании демилитаризованной зоны между КНДР и Республикой Корея. Мирный договор между государствами до сих пор не заключен.