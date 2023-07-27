День Акилы Соломенного: что нельзя делать 27 июля

27 июля в народном календаре отмечается день Акилы Соломенного, который также называют Акилов день. Праздник назван в честь одного из Двенадцати апостолов.

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В этот день было принято собирать пшеницу и солому. Считалось, что в эту дату можно собрать траву и лечить ей скот зимой. Поэтому ее откладывали отдельно и старались собрать как можно больше соломы.

Люди тоже лечились соломой. Они делали из нее пояс и венок, а потом надевали все это на себя. Согласно народной примете, если надеть на себя все это, то можно избавиться от ломоты в теле. После рабочего дня в поле люди отдыхали на собранной соломе, чтобы восполнить энергию.

Девушки, которые хотят в этом году выйти замуж, должны помыться новым бруском мыла. Так они смоют с себя все плохое и старое, и смогут привлечь новое в свою жизнь, в том числе любовь и замужество.

Также 27 июля хороший день для того, чтобы переехать или отправиться в дальнюю дорогу. Человеку, который решится на это, будет сопутствовать удача.

Что нельзя делать 27 июля

Запрещено 27 июля выходить на новую работу, подписывать новые проекты и начинать новое дело. Все это обернется неудачей, поэтому лучше отложить такое важное событие на следующий день.

Также не стоит брать и давать в долг. Такое поведение может привести к проблемам с финансами. По этой же причине запрещается резко менять планы.

Старайтесь избегать ссор и конфликтов с другими людьми. Это может перерасти в длительную неприятную ситуацию и вы не будете общаться с человеком на протяжении долгого времени.

Народные приметы на 27 июля