Зачем дети в Китае ведут паспорт жизни
В Китае школьникам выдают специальный паспорт жизни, который они обязаны вести ежедневно. Местные психологи уверены, что это — отличное решение для того, чтобы понимать собственные эмоции, а также то, как на жизнь влияют другие люди.
О том, зачем детям в Китае паспорт жизни, — в материале “Рамблера”.
Что такое паспорт жизни
В Китае паспорт жизни действует точно так же, как и школьный дневник. Каждый школьник обязан заполнять его ежедневно, но отличается он тем, что учитель паспорт жизни не проверяет и не ставит за это оценки.
На каждой странице этого документа нужно вписать дату, событие, чувства и результат. Каждый ученик описывает несколько ключевых событий за день, свои ощущения и то, какие выводы он сделал из ситуации. Можно написать, что хорошего по отношению к человеку сделали другие люди, а также то, с чем он сам сталкивался и какие чувства при этом испытывал.
Количество событий, произошедших за день, не ограничено. Школьник может вписывать их столько, сколько захочет, но хотя бы одно в его паспорте жизни должно быть.
Зачем нужен паспорт жизни
В психологии подобная практика называется дневник эмоций. Человек вносит все, что чувствует за день и отслеживает свои эмоции. После этого он может перечитывать и анализировать свои реакции на окружающий мир. Это — форма саморефлексии.
Такие дневники развивают эмоциональный интеллект у ребенка, что может помочь ему в будущем. Считается, что те дети, которые заполняли паспорт жизни, в более зрелом возрасте умеют отслеживать негативные эмоции и лучше с ними справляются. Кроме того, такая практика развивает эмпатию и помогает понять, что чувствуют другие люди. Все это отражается на поведении человека, его социализации и характере.
Дневники эмоций рекомендуют заполнять всем детям, это поможет сдерживать им эмоции в критических ситуациях. Дав такую вещь ребенку, можно заметить изменения в его поведении — он становится спокойным и более вдумчивым. Психологи утверждают, что такие навыки как саморефлексия и эмпатия сильно помогут в будущем.