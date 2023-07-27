Каким был самый дорогой гамбургер, который продали за 6 тысяч долларов

27 июля считается днем гамбургера, потому что в этот день в 1900 году гастроном Луи Лессинг из американского города Нью-Хейвен продал первый гамбургер. Именно он придумал уложить традиционный немецкий бифштекс между двумя булочками, добавил к этой конструкции соус и листик салата. В таком виде "конструкция" Лессинга стала символом гастрономии Нового Света.

© De Daltons

Сейчас весь мир ест гамбургеры — это сытно и дешево. Но не всегда. Самый дорогой бургер стоил аж шесть тысяч долларов. "Рамблер" расскажет о том, чем этот гамбургер заслужил такую заоблачную стоимость.

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Оказывается, самый дорогой бургер создал Робберт Ян де Вин из закусочной De Daltons в Воортхейзене, Нидерланды. Этот гастрономический шедевр был назван "Золотым мальчиком". Так в чем причина его заоблачной цены? Дело в том, что он приготовлен из самых дорогих ингредиентов со всего мира.

Все начинается с котлеты, приготовленной из фарша японской говядины Вагю A5 и коротких ребер. Его украшают белыми трюфелями, ветчиной Paleta Iberico Bellota, луковыми кольцами с Dom Perignon в кляре, а также икрой белуги и королевским крабом.

Все эти роскошные ингредиенты поместились между двумя половинками шафрановой булочки, покрытой сусальным золотом. Даже приправы в "Золотом мальчике" роскошны. Его подавали с соусом барбекю, в состав которого входят знаменитое кофе Kopi Luwak и односолодовый виски Macallan. Создатели бургера рассказали, что у него получился невероятно интенсивный вкус.

Цена за "Золотого мальчика" составила около 6 тысяч долларов Это сделало его самым дорогим гамбургером в истории. До него это звание принадлежало гамбургеру Fleur в казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, который стоил 5 тысяч долларов. Но к этому бургеру с говядиной вагью, фуа-гра и стружкой из черного трюфеля в комплекте шла бутылка вина 1995 года Chateau Petrus из Бордо, которая составляла большую часть его стоимости.