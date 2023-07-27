Каким был самый дорогой гамбургер, который продали за 6 тысяч долларов
27 июля считается днем гамбургера, потому что в этот день в 1900 году гастроном Луи Лессинг из американского города Нью-Хейвен продал первый гамбургер. Именно он придумал уложить традиционный немецкий бифштекс между двумя булочками, добавил к этой конструкции соус и листик салата. В таком виде "конструкция" Лессинга стала символом гастрономии Нового Света.
Сейчас весь мир ест гамбургеры — это сытно и дешево. Но не всегда. Самый дорогой бургер стоил аж шесть тысяч долларов. "Рамблер" расскажет о том, чем этот гамбургер заслужил такую заоблачную стоимость.
Оказывается, самый дорогой бургер создал Робберт Ян де Вин из закусочной De Daltons в Воортхейзене, Нидерланды. Этот гастрономический шедевр был назван "Золотым мальчиком". Так в чем причина его заоблачной цены? Дело в том, что он приготовлен из самых дорогих ингредиентов со всего мира.
Все начинается с котлеты, приготовленной из фарша японской говядины Вагю A5 и коротких ребер. Его украшают белыми трюфелями, ветчиной Paleta Iberico Bellota, луковыми кольцами с Dom Perignon в кляре, а также икрой белуги и королевским крабом.
Все эти роскошные ингредиенты поместились между двумя половинками шафрановой булочки, покрытой сусальным золотом. Даже приправы в "Золотом мальчике" роскошны. Его подавали с соусом барбекю, в состав которого входят знаменитое кофе Kopi Luwak и односолодовый виски Macallan. Создатели бургера рассказали, что у него получился невероятно интенсивный вкус.
Цена за "Золотого мальчика" составила около 6 тысяч долларов Это сделало его самым дорогим гамбургером в истории. До него это звание принадлежало гамбургеру Fleur в казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, который стоил 5 тысяч долларов. Но к этому бургеру с говядиной вагью, фуа-гра и стружкой из черного трюфеля в комплекте шла бутылка вина 1995 года Chateau Petrus из Бордо, которая составляла большую часть его стоимости.
Несмотря на такую цену, на "Золотого мальчика" нашлись покупатели. Сумма, вырученная за его продажу, пошла на благотворительность.