Что считалось вредным для детей в прошлые века

Взгляды на многие вещи со временем меняются. То, что прежде порицалось, сегодня считается полезным. "Рамблер" расскажет, что в прошлые века считалось вредным для здоровья детей.

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Казалось бы, как можно считать чтение вредным? Однако именно такой подход преобладал среди взрослых, врачей и педагогов прошлого. Появление грамотности и доступность книг ставили под сомнение их пользу. Эксперты утверждали, что чтение сильно воздействует на детскую фантазию, мешает хорошему сну, искажает осанку и ухудшает пищеварение. В результате были установлены "запреты" на некоторые книги, считавшиеся безнравственными или непознавательными. Поэтому родители прошлого времени ругали своих детей, если те читали за столом, лежа в кровати или гамаке, так как считалось, что только невоспитанные или "портящие здоровье" дети так поступают.

Шахматы

Шахматы, известные своим интеллектуальным стимулирующим влиянием, в прошлые века вызывали возмущение в православной церкви. Игра считалась азартной и неподобающей для истинных христиан. В XIX веке в Америке стали обсуждать вред шахмат для детей, считая, что эта игра настолько увлекает, что дети забывают о других важных занятиях, что отрицательно сказывается на их развитии. Ребята поглощались планированием ходов и анализом ситуаций на шахматной доске, продолжая думать об игре даже после окончания партии. Это можно было сравнить с современной зависимостью от смартфонов. Некоторые американцы даже обвиняли русских в специальном распространении шахмат с целью ослабления американской нации.

Мясо и тепло

В прошлые века было искаженное представление о том, что считать полезным для ребенка. Например, мясо считалось привилегией для сформировавшихся, умных детей, а для молодых детей его употребление было запрещено, так как предполагалось, что это приведет к безудержной активности, сродни поведению животных. Даже тепло считалось вредным, так как удерживало развитие лени у детей, поэтому в учебных комнатах и спальнях температуру старались держать низкой. По мнению педагогов тех лет, такие меры закаляли детей и способствовали их укреплению.