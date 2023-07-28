Женщинам нельзя работать, а мужчинам бездельничать: приметы на 28 июля

28 июля в народном календаре именуют днем Кирика и Улиты. Православные верующие сегодня вспоминают раннехристианских святых Кирика и Иулитту, которые пострадали за веру во времена императора Диоклетиана.

Иулитта являлась молодой вдовой христианского происхождения, а Кирик был ее сыном. В период гонений на христиан женщине с сыном пришлось покинуть родной город, но ее нашли и привели на суд к правителю, где она рассказала о своей христианской вере. Правитель сбросил ребенка с каменного моста, а женщину обезглавил.

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28 июля также связывают с днем крещения Руси киевским князем Владимиром. День крещения Руси является одним из главных христианских праздников в России. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 28 июля

В ночь на 28 июля нельзя смотреть на небо. Если вы увидите падающую звезду, это приведет к несчастьям. Данная примета связана с поверьем о том, что с неба падают души грешников. Заметив их, можно столкнуться с бедами в жизни.

Женщинам 28 июля нельзя много работать по дому. Уборку, стирку, готовку и глажение следует отложить на другой, более благоприятный день.

А вот мужчинам сегодня запрещено бездельничать. Представителям мужского пола сегодня нужно выполнять не только свои обязанности, но также помогать женщинам, чтобы избавить их от хлопот.

Сегодня запрещено собирать урожай на продажу. Делать это можно только для себя и для своей семьи.

28 июля не следует жаловаться на судьбу посторонним людям. Незнакомцы могут сглазить и усугубить беды.

В День Крещения Руси опасно начинать новое – это обернется провалом.

Не вздумайте сегодня ругаться с начальством – это чревато проблемами в работе и в доходе.

Приметы

Если 28 июля утром идёт ливень — днём выглянет яркое солнце.

Туман вечером предрекает дождь.

Липа пожелтела — осень будет поздней.

Лиственные деревья (кроме липы) стали желтеть — осень окажется ранней.

Если ветер изменил направление, вскоре погода переменится на противоположную.