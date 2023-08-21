Почему вы притягиваете комаров: 4 причины

Летний отдых нередко омрачают назойливые насекомые. В частности, комары.

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Несмотря на то, что в магазинах представлено множество средств против комаров, отнюдь не все они помогают. А нередко бывает и так, что комары "липнут" к одним людям и полностью игнорируют других. Подробнее о вещах, которые привлекают комаров в людях – в материале "Рамблера".

Темная одежда

По данным исследований, на которые ссылается ученый-эколог Чарльз ван Рис, комары тянутся к темным цветам, а также к цветам, которые ближе к красной части спектра. Именно поэтому специалисты рекомендуют любителям отдыха на природе избегать красной, черной и оранжевой одежды. Чтобы меньше интересовать комаров, отдавайте предпочтение футболкам светлых холодных тонов – белым, синим, фиолетовым.

Алкоголь

Пиво является одним из самых популярных напитков у людей отдыхающих на природе. Но нередко люди также употребляют и другое спиртное. В любом случае алкоголь неизменно привлекает комаров. По словам эксперта по вредителям Роджера Мэя, алкоголь вызывает расширение капилляров, прилив крови к кожи и повышение ее температуры. Как следствие, вырабатывается пот, углекислый газ и молочная кислота. Все это в совокупности притягивает насекомых.

Чтобы не вызывать интереса у комаров, специалист советует употреблять на природе безалкогольные напитки без сахара.

Ароматизированные гели для душа

Вопреки распространенному мнению, основной пищей комаров является нектар, а не кровь. Комары остро чувствуют цветочные и фруктовые ароматы и непременно летят в их сторону. В частности, кровопийц привлекают запахи ландыша, тропических цветов и фруктов. А вот запах кокоса, напротив, отгоняет комаров. Поэтому, отправляясь на природу в следующий раз, попробуйте перед выходом из дома принять ванну с кокосовым гелем для душа.

Тренировки на улице