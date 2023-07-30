Блогерша рассказала о странной традиции жителей Испании

«После этого девочки, принявшие в течение года первое причастие, бросают цветы детям, лежащим на алтарях, а родители должны подхватить букеты. Само шествие начинается у деревенской церкви, расположенной в самой высокой части, и проходит до самого храма. После шествия людей развлекает ансамбль кастильского танца, а в заключении все пьют вино и едят сыр и хлеб, которые раздают бесплатно. Традиционно в празднике участвовали только дети из деревни, но в последние годы в эту деревню на севере Испании съезжаются люди со всего мира», — рассказала она.