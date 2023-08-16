Что нельзя делать 16 августа в день Антона Вихровея
16 августа православная церковь чтит память русского православного святого Антония Римлянина, который раздал свое наследство беднякам и ушел в монахи. В народном же календаре эта дата отмечена как день Антона Вихровея.
Что нельзя делать в этот день и на какие приметы стоит обратить внимание, читайте в материале «Рамблера».
Видео дня
Что нельзя делать 16 августа
- В день Антона Вихровея не стоит убирать в доме. Наши предки говорили, что насколько чистым в этот день будет жилье, настолько чисто будет и в кошельке. Также на Антона не рекомендуется выносить мусор: считается, что так можно выгнать благополучие и счастье из дома.
- Ссоры и скандалы в этот день также под запретом: даже самые мелкие выяснения отношений могут перерасти в большой скандал и привести к весьма неприятным последствиям.
- Безделью и лени стоит сказать твердое «нет». Несмотря на то, что уборку в доме лучше отложить на другой день, рекомендуется найти себе другое занятие. Например, посвятить день работе: это принесет неплохие дивиденды.
- За новые дела в день Антоне Вихровея браться не стоит: они не увенчаются успехом. Строить планы тоже не надо: ни к чему хорошему они не приведут.
Что можно делать 16 августа
- День Антона Вихровея считается удачным для путешествий: поездка окажется приятной и принесет только хорошие впечатления.
- Наши предки просили у ветра в этот день семейного счастья и здоровья: считалось, что вихрь способен выдуть из людей недуги и принести благополучие.
- Следует собирать малину и орехи: поскольку плоды как раз поспевали к этому дню, его еще называли Малинником или Орешником.
- В этот день всегда пекли пироги с малиной и готовили малиновое варенье. Считалось, что приготовленные на Антона Вихровея яства с этой ягодой помогут укрепить здоровье и зарядят энергией.
Народные приметы 16 августа
- Если на Антона Вихровея резко стало холодно, значит, зима будет очень морозной.
- О снежной зиме предупреждает сильный ветер.
- Теплый легкий ветерок обещает мягкую зиму.
- Дождь в этот день пошел – еще неделю придется наблюдать осадки.
- Какой погода будет на Антона Вихровея, такую стоит ждать и в октябре.
Рамблер: главные новости