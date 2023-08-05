Страшная примета дальнобойщиков: кого опасаются встретить водители

Профессия дальнобойщика — не просто ремесло. Практически каждый человек зависит от того, насколько дальнобойщики хорошо выполняют возложенные на них обязанности. Если бы их не было, то смысл походов в магазины пропал довольно быстро — не на пустые же полки ходить любоваться. Несмотря на то, что за рулем большегруза чаще всего встречаются невозмутимые мужчины, суеверий в среде дальнобойщиков хоть отбавляй.

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Черный пес на горизонте

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Из рассказов дальнобойщиков можно сделать вывод — чего или кого им только не приходилось видеть во время рейсов. В начале нулевых годов в России вышел сериал «Дальнобойщики», который в итоге «растянулся» на три сезона, 44 серии. Значит, было, что показать и о чем рассказать зрителю.

Среди всех примет, которые «уважают» дальнобойщики, наиболее страшной является встреча с черным псом. Это животное появляется на трассе внезапно, и также внезапно исчезает. Черного пса дальнобойщики могут увидеть бегущим, мирно сидящим на обочине дороги, а иногда он бросается на капот. Многие водители большегрузов считают его предвестником скорой смерти. В случае, когда черный пес бросается на капот, это суеверие довольно просто объясняется. От неожиданности дальнобойщик может потерять управление фурой, что приведет к катастрофе.

Поэтому бывалые шоферы относятся к появлению животного с большим вниманием. Поговаривают, что черный пес приходит к дальнобойщику с предупреждением — да, впереди ждет непростая ситуация, которая может закончиться смертью. Но кто предупрежден, тот вооружен. У водителя еще есть время повысить свою бдительность. По рассказам дальнобойщиков, действительно после появления черного пса на дороге происходит что-то странное. Возникает «слепой» и опасный поворот, какая-то преграда на трассе или внезапно на автомагистраль выбегает животное. Большинство дальнобойщиков знает, как вести себя после встречи с черным псом. Во-первых, нужно снизить скорость до минимально возможной, а во-вторых, если позволяет время, то следует остановиться и отдохнуть, чтобы восстановить притупленное внимание. Еще водители-междугородники говорят, что как только четвероногий зверь черного окраса начинает свой путь по шоссе, то по коже пробегает холодок, а сердце сжимается.

Сила примет

Помимо черного пса, у дальнобойщиков существует множество других примет, только не таких «страшных». Часть из них связана с заботой о транспортном средстве. Так, есть примета, которая запрещает мыть автомобиль непосредственно рядом с домом — можно лишиться машины. Год невезения наступит у тех водителей, которые выбрасывают мусор прямо из окон автомобиля. Хорошей приметой, сулящей прибыль, является наличие на транспортном средстве птичьего помета. Его дальнобойщики самостоятельно стараются не убирать — только во время мойки или если попал он на лобовое стекло и мешает обзору. Но после такой «птичьей отметины» помыть машину стараются побыстрее. Тут верх берет рационализм — продукт птичьей жизнедеятельности способен нанести вред лакокрасочному покрытию автомобиля. К аварии — справлять малую нужду на автомобиль. Если опытному водителю все-таки «приспичило», то он обязательно отойдет на необходимое расстояние.

Если водитель проезжает место, на котором у него однажды случилось ДТП, пускай даже самое незначительное, то о нем нельзя вспоминать вслух в машине. Говорить о малоприятных событиях можно начинать только тогда, когда удастся миновать то место.

Еще одно «работающее» суеверие — ласковое обращение к машине. Дальнобойщики верят, что если большегруз не ругать, а ласково просить, постоянно нахваливать, то мелкие поломки больше не страшны. Избежать дальнейших проколов шин поможет наличие предмета, который однажды уже стал причиной спущенного колеса. Его шофера держат на видном месте.

Следующая примета считается наиболее непонятной. Объяснить ее не могут даже бывалые «рыцари дорог». Якобы грызть семечки в кабине машины — к большой беде. Но вот с этим не согласны представители фундаментальной науки. Считается, что семечки в определенных случаях помогают водителям не уснуть за рулем, и дотянуть до придорожного мотеля, а то и до пункта назначения.

«Дальнобойные» традиции

Автомобиль для дальнобойщика становится вторым домом. В нем он проводит чуть ли не большую часть времени. Издревле повелось, что с домом связано много традиций, которые следует соблюдать. И большегруз не исключение. Неудивительно, в кругу дальнобойщиков сложились свои собственные традиции и обычаи, которые другим просто будут непонятны.

Водители со стажем перед рейсом никогда не пойдут в парикмахерскую стричь волосы. Считается, что таким образом они «отстригают» выручку. Нужно не забывать, что дальнобойщиками руководит, прежде всего, желание заработать деньги, а не красотами родной страны полюбоваться. Вот почему эту традицию они чтут особенно. Также для того, чтобы не потерять возможную прибыль, водители никогда не пересчитывают деньги в кабине автомобиля.

Как правило, водители трепетно относятся к своему родному городу, поэтому отправляясь в рейс, они обязательно с ним попрощаются звуковым сигналом. Точно также они приветствуют «свой» населенный пункт, когда возвращаются обратно.

Перед тем как отправиться в дорогу дальнюю, нужно проверить состояние своего транспортного средства. Так, состояние колес дальнобойщики никогда не будут проверять «народным способом» — пинком ноги. Существует поверье, что если пнуть колесо перед рейсом, то впереди ожидает множество проблем, связанных именно с ними. А каждый водитель в курсе — безопасность начинается с колес.

После того, как транспортное средство, которое долгое время служило верой и правдой, пришло в негодность (увы, но такого избежать ни при каком раскладе не получится), дальнобойщики обязательно прихватят из него какую-то вещь, чтобы впоследствии разместить в новом автомобиле.