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Созданная ИИ модель завоевала популярность в соцсетях

Девушка-модель, созданная искусственным интеллектом очаровала пользователей социальных сетей. Об этом пишет издание Independent.

Созданная ИИ модель завоевала популярность в соцсетях
© Соцсети

Под фотографиями, которые публикуются в аккаунте ИИ-фотомодели, подписчики оставляют массу комментариев с комплиментами и прочими восторгами. Причем многие даже не догадываются о том, то изображение девушки создано искусственным интеллектом.

В описании профиля о девушке-фотомодели сказано, что ее зовут Милла София, ей девятнадцать лет и она живет в Хельсинки. Сейчас у нее 300 тысяч подписчиков, число которых продолжает расти.

Соцсети

Кстати, снимки на фоне известных мест выглядят также довольно реалистично.

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