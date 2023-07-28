Созданная ИИ модель завоевала популярность в соцсетях

Под фотографиями, которые публикуются в аккаунте ИИ-фотомодели, подписчики оставляют массу комментариев с комплиментами и прочими восторгами. Причем многие даже не догадываются о том, то изображение девушки создано искусственным интеллектом.

В описании профиля о девушке-фотомодели сказано, что ее зовут Милла София, ей девятнадцать лет и она живет в Хельсинки. Сейчас у нее 300 тысяч подписчиков, число которых продолжает расти.