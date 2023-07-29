28 июля по традиции отмечается праздник День крещения Руси. Несмотря на то, что событию минуло уже больше тысячи лет, 1 июня 2010 года эта дата была официально утверждена в нашей стране в качестве памятной. «ФедералПресс» разбирается, как христианская вера стала основой особого исторического пути России.

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Исторический выбор

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Принято считать, что крещение Руси прошло при Князе Владимире Святославовиче в 988 году. В православном церковном календаре эта дата (по старому стилю – 15 июля) – день памяти равноапостольного князя Владимира. Тогда, в конце X века, принятие христианства стало важнейшим фактором для объединения русского народа. Выбор князя Владимира объединил разрозненные и агрессивно настроенные друг к другу славянские племена общей верой, языком и письменностью. Разумеется, усиление русских земель, сплоченных христианской верой, не понравилось соседям.

На протяжении многих веков польские короли насаждали католицизм и униатство на оккупированных исконно русских территориях, чтобы раздробить народ и подчинить его себе. И сегодня, как и много веков назад, вероотступнический киевский режим продолжает использовать методы поработителей украинского народа. Неонацисты развязали масштабную борьбу против канонической церкви Украины, чтобы уничтожить духовные и культурные связи братских народов.

Православие сегодня

Сегодня Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. Наша история объединила судьбы многих народов со своей культурой и вероисповеданием. Однако ценности православия едины для всей конфессий России: это высокие гуманистические, нравственные идеалы, которые служат мощной объединяющей для всех народов нашей страны силой. А сама Москва стала «третьим Римом» – наследницей Византии в защите православной веры по всему миру. В десятках войн Россия освобождала православных христиан от власти католической Польши и Османской империи, которые стремились уничтожить восточное христианство, и сегодня эти войны не затихают ни на год.

Прямо сейчас киевский режим целенаправленно уничтожает православие на территории Украины, оказывая прямое давление на священников и отбирая церкви. А гарантом борьбы против недоброжелателей выступает сам президент России. Владимир Путин поддержал возрождение православия в России. Благодаря участию главы государства были восстановлены и возвращены важнейшие святыни страны, отреставрированы церкви по всей России, созданы условия для благотворного сотрудничества церкви и государства в сфере образования, воспитания подрастающего поколения и социальных инициатив.

Важность исторического выбора

Можно говорить о том, что выбор князя Владимира в пользу христианской веры восточной традиции стал цивилизационным. По словам историка Александра Макушина, крещение Руси – одна из главных вех не только российской, но и мировой истории.

«Князь Владимир, если верить историческим источникам, был человеком жестоким, властолюбивым. Одним словом, дитя своего времени. Но не надо думать, что христианскую веру он выбрал из-за того, что можно было пить вино – это просто исторический анекдот. Именно христианская вера восточной традиции уже тогда была носителем настоящих ценностей империи – управления государством на огромной территории, состоящей из многих народов», – рассказал историк корреспонденту «ФедералПресс».

Он отметил, что именно эти факторы позволили России сохраниться в качестве крупнейшей и сильнейшей цивилизации. Как тысячу лет назад, так и во времена Советского Союза в стране существовали социальные лифты для людей любой национальности и вероисповедания.