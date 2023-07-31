12-килограммовый мейн-кун из России завоевал мировую славу

Иностранные СМИ пестрят заголовками о белоснежном мейн-куне из Старого Оскола, вес которого достигает почти 13 килограммов. О нем рассказывают The Mirror, New York Post и другие зарубежные издания.

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Пользователи социальных сетей шокированы гигантскими размерами питомца по кличке Кефир. Его хозяйка Юлия активно делится с подписчиками фото и видео, на которых кот принимает ванну, играется, делает селфи и помогает дочери Юлии готовить еду.

Кефир, кстати, уже чуть ли не перерос девочку: стоя на вытянутых лапах, он спокойно достает до кухонного стола и дверных ручек.

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"Что за красавец", "Он прекрасен", "Какой чудесный кот", "Влюблена в него" – восхищаются мейн-куном пользователи как из России, так и из самых разных уголков мира.